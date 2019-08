Un mare di eventi a Villa Ferretti: rassegna gratuita per i cento anni del Comune di Bacoli

Nell’ambito delle celebrazioni per il primo centenario della Costituzione del Comune di Bacoli, l'assessorato alla cultura ed ai beni comuni ha organizzato una rassegna culturale della durata di tre giorni presso il Parco Pubblico di Villa Ferretti, bene confiscato alla criminalità organizzata che dopo anni di sopraffazione e abuso diventa un simbolo di rinascita del territorio. Il filo conduttore dell'iniziativa sarà la storia della città di Bacoli, che affonda le sue radici nella Magna Grecia e nell'Impero Romano. Proprio le radici storiche proiettano questo territorio verso una sua collocazione internazionale, porto e approdo di cultura e arte di tutto il Mediterraneo.

"La tre giorni - dice l'Assessore Fabio Landolfo - sarà un omaggio alla nostra storia attraverso la cosa che più di tutti l'ha resa possibile: il mare. In questa occasione, con il contributo di decine di associazioni del territorio abbiamo organizzato oltre 30 eventi in tre giorni per sensibilizzare e approfondire la cultura del mare".

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. per i laboratori e l’escursione è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta esclusivamente via mail all’indirizzo unmaredieventi@comune.bacoli.na.it

IL PROGRAMMA:

30 Agosto

Ore 15:00 Escursione in canoa a cura del Canoa Club Napoli (prenotazione obbligatoria)

Ore 15:00 Tour in barca a vela a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Bacoli (prenotazione obbligatoria)

Ore 15:00 Attività veliche per bambini a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Bacoli

Ore 17:00 Talk “Il Lago Miseno tra storia e mito” con Paola Mauro – Giornalista; Giuseppe Illiano –Resp. Attività e Sviluppo Lago Vivo; Clemente Costigliola – Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Bacoli; Luciano Piccolo – Attore.

Ore 17:00 Yoga per i bimbi a cura dell'insegnante "Melina Puleo"

Ore 18:00 Tavola rotonda “Un mare di pietre: processi di valorizzazione del Parco Sommerso di Baia” Coordina Salvatore Illiano – Vicesindaco Città di Bacoli – con Fabio Pagano – Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; Stefano Consiglio – Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali UNINA, Nicolai Lombardo – Studioso di archeologia subacquea dei Campi Flegrei; Claudio Ripa – Subacqueo scopritore di Baia Sommersa; Rappresentante dei Diving di Baia.

Ore 18:00 Visita guidata a Villa Ferretti a cura di Pro Loco Bacoli.

Ore 18:00 Mercatino dei prodotti dei beni confiscati A cura di Libera Campania

Ore 18:00 Ricamo antico con pizzi e merletti a cura dell’associazione “Antonia Maria Verna”.

Ore 18:00 Esposizione di ceramica a tema "Mare" a cura dell'associazione Antonia Maria Verna

Ore 18:00 Degustazione prodotti enologici tipici flegrei a cura delle cantine locali.

Ore 20:00 Talk:” Baia Experience. Viaggio virtuale nelle Terme Sommerse di Baia” Con Lello Di Francia, Nicolai Lombardo, Francesca Scamardella.

Ore 21:00 Presentazione Libro di poesie: Nasse di Annarita Rendina con Fabio Landolfo – Assessore alla Cultura Comune di Bacoli

Ore 21:00 “Baia Experience. Viaggio virtuale nelle Terme Sommerse di Baia” Sperimentazione del Tour Virtuale.

Ore 22:00 Concerto EPO: Rock sperimentale e cantautoriale



31 Agosto:

Ore 15:00 Escursione in canoa a cura del Canoa Club Napoli (prenotazione obbligatoria)

Ore 15:00 Tour in barca a vela a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Bacoli (prenotazione obbligatoria)

Ore 15:00 Attività veliche per bambini a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Bacoli

Ore 17:00 Presentazione Libro di Fumetti: Io sono Mare di Cristina Portolano

Ore 17:00 Laboratorio Fotografico: Impressioni da a-mare. A cura di Simona Esposito e Tonia Illiano (prenotazione obbligatoria)

Ore 18:00 Tavola rotonda “Un mare di ambiente: tutela e conoscenza della ricchezza ambientale del mare flegreo” Coordina Ernesto Colutta con Gian Carlo Carrada – Prof. Biologia Marina UNINA; Cosimo Picchieri - Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli; Guido Villani – fotografo subacqueo; Olga Mangoni Docente di biologia UNINA.

Ore 18:00 Le coste flegree tra racconto storico e ricerca archeologica. Di Alessandro Luciano con Alessia Fuscone, funzionario Mibac Michele Stefanile, archeologo subacqueo

Ore 18:00 Visita guidata a Villa Ferretti a cura di Pro Loco Bacoli.

Ore 18:00 Mercatino dei prodotti dei beni confiscati A cura di Libera Campania

Ore 18:00 Ricamo antico con pizzi e merletti a cura dell’associazione “Antonia Maria Verna”.

Ore 18:00 Esposizione di ceramica a tema "Mare" a cura dell'associazione Antonia Maria Verna

Ore 18:00 Degustazione prodotti enologici tipici flegrei a cura delle cantine locali.

Ore 20:00 Talk: La donna più profonda del mondo di Maria Felicia Carraturo Campionessa Mondiale di Apnea

Ore 20:00 Il Delfino – Favola tratta liberamente da Plinio il Vecchio A cura dei bambini della VB Marconi



1 settembre:

Ore 15:00 Escursione in canoa a cura del Canoa Club Napoli (prenotazione obbligatoria)

Ore 15:00 Attività veliche per bambini a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Bacoli

Ore 17:00 Laboratorio Musicale: Un mare di suoni a cura di Piano Piano Music School. Laboratorio per bambini 3-5 anni e 6-8 anni (prenotazione obbligatoria)

Ore 18:00 Tavola rotonda Mafie Mediterraneo Beni confiscati a cura di Libera Campania

Ore 18:00 Visita guidata a Villa Ferretti a cura di Pro Loco Bacoli.

Ore 18:00 Mercatino dei prodotti dei beni confiscati A cura di Libera Campania

Ore 18:00 Ricamo antico con pizzi e merletti a cura dell’associazione “Antonia Maria Verna”.

Ore 18:00 Esposizione di ceramica a tema "Mare" a cura dell'associazione Antonia Maria Verna

Ore 18:00 Degustazione prodotti enologici tipici flegrei a cura delle cantine locali.

Ore 20:00 Presentazione Libro: La questione Mediterranea di Iain Chambers, Marta Cariello

Ore 20:00 Talk prof. Russo Civiltà campane nel mediterraneo

Ore 20:00 Talk: Mare, una geografia di pensiero. Ilaria Abbiento in dialogo con la giornalista Mirella Armiero

Ore 20:00 Spettacolo di Danza Qui dove il mare luccica Teatro e Danza a cura dell'Associazione FreeBacoli

Ore 22:00 Concerto: Corale Flegrea a cura delle Associazioni Freebacoli e Corale Flegrea