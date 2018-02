"Un libro per Annalisa": maxi-donazione di libri e mostra alla Biblioteca "Annalisa Durante"

L'associazione "STUDENTI CONTRO LA CAMORRA", in collaborazione con la coop. Sepofà - Comunicazione e Promozione Editoriale e Culturale ed i volontari di servizio civile dell'ass. Agisco, da 4 anni organizzano una maxiraccolta di libri da donare alla Biblioteca Annalisa Durante il 19 febbraio, giorno del compleanno dell’angelo biondo di Forcella.

"È il nostro regalo di compleanno per Annalisa - spiegano - e per tutte le persone che quella biblioteca la gestiscono e la vivono ogni giorno. Porta anche tu UN LIBRO PER ANNALISA.

Non amiamo commemorare Annalisa nel giorno della sua morte, ma amiamo festeggiarla nel giorno del suo compleanno. Perché ? Perché Annalisa c’è. È qui con noi in ogni buona azione che facciamo, in ogni forma di aiuto che diamo, in ogni progetto che realizziamo per cambiare le cose negative della nostra città che hanno fatto sì che Annalisa non sia fisicamente qui a festeggiare con noi. Nel marzo del 2004, all’età di 14 anni, Annalisa fu uccisa perché usata come scudo durante un conflitto a fuoco in cui l’obiettivo era Salvatore Giuliano, parte dell’omonimo clan del quartiere Forcella. Giovanni Durante, padre di Annalisa, però, non ha mai mollato, non ha odiato la sua città per avergli portato via una parte del suo cuore. Ha cercato, invece, di contribuire per dargli un volto pulito attraverso l’associazione che oggi porta il nome di Annalisa come attraverso una biblioteca di quartiere da lui gestita dove chi vuole può leggere e prendere in prestito libri di ogni genere. Giovanni vuole diffondere così conoscenza e cultura con la quale far capire ai ragazzi che possono costruirsi un futuro diverso, un futuro migliore".

Oltre alla maxidonazione dei libri quest’anno ci sarà una novità, a fare un regalo ad Annalisa ci saranno anche i ragazzi dell’ I.C. Vittorino Da Feltre San Giovanni A Teduccio che permetteranno, con i loro lavori, di allestire la mostra “POESIE E DISEGNI PER ANNALISA”, presente presso il 1° piano di PIAZZA FORCELLA dal 12 al 26 febbraio.

Il materiale è stato realizzato dagli alunni delle classi di media sulla base di una serie di incontri settimanali realizzati da Studenti Contro la Camorra, la Coop. Sepofà ed i volontari di servizio civile dell’Ass. Agisco incentrati sui brani de “Il diario di Annalisa”.