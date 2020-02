Un Libro Per Amico: 150 libri in dono da A&M bookstore ai giovani carcerati di Nisida

Mercoledì 12 febbraio alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Un Libro Per Amico, l’evento organizzato dalla libreria A&M bookstore di Napoli (l’appuntamento è in Via Duomo 93), che donerà 150 libri all’Istituto Penale per i Minori di Nisida. Da Faletti a Siani, da Ammaniti a Camilleri passando per i gialli di Deaver e Cornwell: sono solo alcuni volumi di varia che due giovani e intraprendenti librai napoletani regaleranno a ragazzi meno fortunati, sperando di poter infondere, anche a loro, l’amore per la lettura che da sempre li caratterizza.

A&M sta per Ambrosino (Andrea) & Minucci (Anna), ragazzi under 30 napoletani con la passione per i libri. Esattamente un anno fa hanno aperto un bookstore nel centro della città: “Che ci ha letteralmente cambiato la vita - spiega Andrea -. Facevo il barista e la mia compagna Anna aveva appena perso il lavoro in un’altra libreria, saremmo potuti emigrare al nord ma abbiamo creduto nella nostra città e nella nostra passione”.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha voluto personalmente incoraggiare i giovani imprenditori napoletani per la loro lodevole iniziativa, patrocinata appunto dal Comune di Napoli, il direttore dell’Istituto Penale per i Minori di Nisida Gianluca Guida, il presidente della Banca di Credito Cooperativo Bcc Amedeo Manzo, Andrea Ambrosino e Anna Minucci della libreria A&M e alcuni detenuti di Nisida.