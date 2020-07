“Un’idea di India”, la mostra di Massimo Saretta al Maschio Angioino

“Un’idea di India” è il titolo della personale di Massimo Saretta, che inaugura giovedì 23 luglio alle ore 12 presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli.

Nato a Padova nel 1958, coniuga da più di trent’anni la sua professione di fotografo con quella di docente e direttore di istituto scolastico. Ha al suo attivo apprezzate esposizioni personali e collettive ed è stato recentemente nominato fotografo certificato Leica. Saretta ha esposto i suoi scatti in diverse mostre personali e collettive di rilievo internazionale. Massimo, per sottolineare la sua padovanità, ha creato uno staff tecnico e organizzativo imponente al fine di identificare le più prestigiose sedi espositive, creando rapporti istituzionali e pianificare la comunicazione. Tanti sono i progetti ai quali Massimo sta dedicando le proprie energie, uno tra i tanti è quello per il quale, durante il recente lock down, in accordo con la Regione Veneto ha realizzato un servizio fotografico dedicato a tutte e sette le città venete scattando immagini suggestive e contestualizzandole al Covid-19. Un progetto di promozione turistico/culturale dedicato al Veneto e in collaborazione di tutte le Amministrazioni Comunali che hanno agevolato non poco il lavoro dell'importante fotografo. Adesso tocca all’India, portata a Napoli.

La mostra, coordinata da Alberto Sichel e Carla Travierso, è promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, in collaborazione con l’Ambasciata dell’India in Italia a Roma e l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, si potrà visitare gratuitamente fino al prossimo 9 settembre dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 17.

Saranno esposte circa 80 immagini fotografiche dedicate all’’Universo India’ tratte dal volume fotografico “Un’idea di India” pubblicato dalla casa editrice Peruzzo.

“Un’idea di India” presenta coinvolgenti opere fotografiche nelle quali l’artista propone la propria visione dell’India maturata in numerosi anni di viaggi e soggiorni nel magico paese. Un percorso le cui immagini evidenziano il talento dell’autore e la capacità di cogliere lo struggente fascino di questa magica terra. La maggior parte delle foto trattengono istanti estratti dalla continuità spazio-tempo e Massimo Saretta ne riproduce il “quotidiano altro”, strappato al silenzio e all’anonimato. Un’idea di India trova così ospitalità a Napoli dopo essere stata presentata a Padova, Pordenone, Milano, Roma e Tivoli. “Un’idea di India” presenta coinvolgenti opere fotografiche nelle quali l’artista propone la propria visione dell’India maturata in numerosi anni di viaggi e soggiorni nel magico paese. Un percorso le cui immagini evidenziano il talento dell’autore e la capacità di cogliere lo struggente fascino di questa magica terra. La maggior parte delle foto trattengono istanti estratti dalla continuità spazio-tempo e Massimo Saretta ne riproduce il “quotidiano altro”, strappato al silenzio e all’anonimato. Un’idea di India trova così ospitalità a Napoli dopo essere stata presentata a Padova, Pordenone, Milano, Roma e Tivoli. Nel 2020 la mostra itinerante proseguirà, dopo l’esposizione nella città partenopea, alla volta di Firenze e Treviso.