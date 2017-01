“Un angelo tra le stelle 3”: cena solidale per un’area di lettura all’Istituto Penale Minorile di Nisida

Si terrà il 26 gennaio la terza edizione dell'iniziativa "Un angelo tra le stelle 3”, organizzata da Progetto Abbracci Onlus per raccogliere fondi per la realizzazione di un’area di libera lettura che sarà inaugurata presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida a cura di Nati per Leggere Campania e Fondazione Pol.i.s.

La cena solidale sarà presentata in una conferenza stampa che si svolgerà il 17 gennaio alle ore 11,00 presso il CircoloNautico Posillipo (via Posillipo, 5). Alla conferenza prenderanno parte Paolo Siani, Presidente Fondazione Pol.i.s., Gianluca Guida, Direttore Istituto penale minorile di Nisida, Claudio Zanfagna, Presidente Progetto Abbracci Onlus e Tiziana Cristiani, referente regionale del progetto Nati per Leggere Campania. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Donatella Bernabò Silorata.