“Un altro me”, il film di Claudio Casazza ad Astradoc

Venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 nuovo appuntamento con “Astradoc - Viaggio nel cinema del reale” la rassegna cinematografica a cura Arci Movie Napoli, Parallelo 41 Produzioni, Coinor e Università degli Studi di Napoli Federico II.

Saranno presenti: Carlo Casazza regista, Carlo Cremona Direttore di Omovies, Elisabetta Riccardi dell'Associazione "Le Kassandre

Sarà proiettata la pellicola “Un altro me” di Claudio Casazza (Italia 2016 - 83' - https://youtu.be/Zgub6Xy-Cho) vincitore del Premio del Pubblico al 57° Festival dei Popoli, - Menzione speciale al 15° Ischia Film Festival e Premio del pubblico a "Il Mese del documentario”; un anno intero di lavoro tra l'equipe dell'Unità di Trattamento Intensificato per Autori di Reato Sessuale del CIPM e i detenuti 'abitando' i luoghi delle riprese.

Sergio, Gianni, Giuseppe, Valentino, Carlo, Enrique, sono tra i condannati per reati sessuali, definiti ‘infami’ nel gergo carcerario, che, una volta usciti dopo anni o mesi di isolamento in carcere, rischiano di commettere nuovamente lo stesso crimine. Un’equipe di psicologi, criminologi e terapeuti sta portando avanti anche con loro il primo esperimento in Italia per evitare il rischio che le violenze siano compiute ancora. Un anno accanto a loro per capire chi sono, cosa pensano e quali sono le dinamiche profonde di chi ha commesso un reato sessuale. E mostrare che un cambiamento è possibile.

La serata è realizzata in collaborazione con il Festival di Cinema Omovievies promosso dell'associazione I Ken.

Il film rientra nella rassegna nazionale "L'Italia che non si vede" a cura di Ucca (Unione dei circoli cinematografici dell'Arci)



Ingresso 3 euro a proiezione | soci Arci 2.5 Euro

INFO Arci Movie Napoli > 0815967493 | info@arcimovie.it | www.arcimovie.it



INFO:

FB: Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale

www.arcimovie.it

info@arcimovie.it

081.5967493

Gallery