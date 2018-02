Uanema Orchestra & Divieto di Swing live

Sabato 10 Febbraio, amanti della buona musica e del divertimento, dondolatori seriali e ballerini sfrenati, lustrate le scarpe da ballo, preparate le gonne a campana e lasciatevi trascinare dal ritmo coinvolgente dello swing.

Il Moses si trasformerà in una ballroom degli anni ’30 di Harlem, di Chicago o di New Orleans immersa nello swing, con la sua caratteristica sezione ritmica, l’esecuzione delle note “saltellante” e i balli frenetici.

SALA1

La Uanema Orchestra nasce dall’incontro di alcuni musicisti accomunati dalla passione per il Dixieland e lo Swing. Il progetto ha inizio come laboratorio di musica all’ex Asilo Filangieri, sviluppando un repertorio che spazia su tutta la gamma dei registri espressivi del genere: dal blues al ragtime, dallo swing fino alle canzoni più celebri. L’idea di creare una orchestra partenopea è nata sopratutto dalla spinta della nuova generazione di ballerini di questo tipo di danza, conosciuta con il nome di Lindy Hop. La forte carica di energia si manifesta compiutamente negli entusiasti ballerini di Swingin’ Napoli, per uno spettacolo di grande impatto emotivo.



SALA2

Divieto di Swing nasce da un'idea del sassofonista Giuseppe Colucci (collaborazioni con: Daniele Sepe, Tony Esposito, Karl Potter, Marcello Coleman,Tony Cercola, Enzo Avitabile, Hobo, Alessio Caraturo , Salvatore Tranchini,Stella Diana e innumerevoli jazzisti e band underground della scena napoletana) e dalla sua volontà di proseguire (con più ironia e maggiori influenze progressive) sulla strada della ricerca e della contaminazione già intrapresa anni fa da gruppi storici del jazz-rock, come Napoli Centrale.

La musica dei D.d.S. è Jazz nello spirito e Funky nella pulsazione. Temi che già al primo

ascolto lasciano tracce nella mente e nel cuore, ma che al secondo tradiscono una certa complessità. Fusion forse,a tratti ballabile,spesso introspettiva.



I musicisti che lo affiancano dal vivo hanno una formazione strettamente jazzistica ma grande versatilità ed hanno in comune una spiccata vena Funky . Questo rappresenta forse l'unico elemento di "omogeneità" musicale rispetto alla "varietà" del repertorio proposto dal vivo. In repertorio brani originali tratti dal primo Cd Low Budget brani di matrice jazzistica” ( dal 1950 ai giorni nostri) di : Shorter, Parker, Rollins, Steve Coleman, Fresu,Hancock, Davis,Chico Buarque,Garrett, Brecker, Mingus, Katchè e tanti altri