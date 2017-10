Tutto Sposi, come vincere la wedding cake del boss delle torte napoletano

#sevincotisposo non è solo una promessa, ma anche il nome del gustoso contest che tra qualche giorno permetterà a una coppia di futuri sposi di aggiudicarsi una spettacolare wedding cake firmata Francesco D’Alena, il “Boss delle torte napoletano”. Un gateau mariage da sogno dagli echi baroccheggianti, declinato in bianco e oro e alto due metri. Una vera e propria opera d’arte in pasta di zucchero dallo stile anglosassone e il cuore partenopeo… tutta da assaporare oltre che da ammirare. Pochi e semplicissimi gli step per partecipare all’InstaBossContest e provare a vincere l’ambito premio. Prima regola: registrarsi all’evento “Tutto Sposi”, la più grande fiera italiana dedicata al wedding, che si terrà a Napoli dal 21 al 29 ottobre alla Mostra d’Oltremare, e fare tappa dal “Boss delle torte napoletano” al Padiglione 2 – stand 245. Una volta giunti nel regno delle delizie, i futuri sposi dovranno scattare un selfie (tra il 21 e il 28 ottobre) che veda protagonisti oltre che se stessi anche la megatorta, da pubblicare poi sui propri social con la didascalia @ilbossdelletortenapoletano e l’hashtag #sevincotisposo. Ultimo passaggio, seguire la pagina Facebook @ilbossdelletortenapoletano. L’estrazione della maestosa wedding cake avverrà live via social sulla pagina Facebook domenica 29 ottobre, alle ore 18.