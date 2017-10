Tutto Sposi, torna a Napoli la grande fiera dedicata al wedding

Torna Tutto Sposi, la più grande fiera consumer italiana dedicata al wedding e all’arredoposa: si svolge dal 21 al 29 ottobre a Napoli nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare.

La manifestazione si articola su questi due temi per rispondere alla duplice esigenza delle giovani coppie: la cerimonia più importante della loro vita e l’investimento più duraturo, la casa.

Tutto il mondo del wedding, dalle nuove collezioni di abiti da sposa, ai fotografi, le auto da cerimonia, le bomboniere e le liste nozze, le ville, i catering, le acconciature, i visagisti, i musicisti, fino alle proposte di illuminotecnica, le porte, gli infissi e i complementi di arredo.

Non solo arredamento e wedding, ma anche legalità con gli appuntamenti del Forum della Famiglia patrocinati dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Napoli e di Milano, l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Parthenope e l’Università Suor Orsola Benincasa.

Dal lunedì al venerdì l’ingresso in fiera ha un costo di 2,50 €, mentre il sabato e la domenica ha un costo di 10,99 € a persona. L’ingresso è gratuito tutti i giorni solo per le coppie che si registreranno per ottenere la Privilege Card.

Per l’accesso alla sala sfilate di alta moda sposa presso “il Palasposa”, è necessario richiedere l’invito presso l’atelier di riferimento, anche direttamente in fiera.

PROGRAMMA E OSPITI

Sabato 21 Ottobre

OSPITE RAOUL BOVA

10:30 Inaugurazione – Apertura al pubblico

11:00 Saluti istituzionali

12:00 Spring Wedding: il portafedi è floreale

15:30 Workshop trucco e parrucco Ciro Florio: Diva Retrò

17:30 Taglio del nastro ARREDOSPOSA la fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi

18:00 INAUGURAZIONE UFFICIALE alla presenza delle autorità civili, militari e religiose

20:30 Palasposa: Nicole Fashion Show

22:30 Chiusura al pubblico

Domenica 22 Ottobre

OSPITE ANNA TATANGELO

10:30 Apertura al pubblico

12:00 Wedding dream: le atmosfere shabby chic

13:00 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: snack in cucina

15:00 Curiosity: il matrimonio nell’era della realtà virtuale

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: in principio era la cartapesta

19:00 Palasposa: Sfilata Passaro Sposa (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

21:00 Palasposa: Sfilata Atelier Carol (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

22:30 Chiusura al pubblico

Lunedì 23 Ottobre

16:30 Apertura al pubblico

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: cucine a induzione

18:30 Wedding Cake: tra giochi di luce e fuochi piromusicali

19:00 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: design senza confine

19:30 Workshop Sire Ricevimenti: il nuovo finger food

20:00 Palasposa: Sfilata Le Spose di Ersilia Principe (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

21:30 Chiusura al pubblico

Martedì 24 Ottobre

16:00 Miss TuttoSposi – Le Selezioni

16:30 Apertura al pubblico

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: lanterne hi tech e chandelier

18:30 Tableau de Mariage: i cammei e il mistero delle leggende napoletane

19:00 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: non solo parquet

19:30 Miss TuttoSposi – La Finale

20:00 Diva e Donna Gala Dinner (su invito)

21:30 Chiusura fiera

Mercoledì 25 Ottobre

16:30 Apertura al pubblico

17:00 Workshop trucco e parrucco Ciro Florio: Romantic Look

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: cucine in white

18:00 Wedding: mood country chic

20:00 Palasposa: Sfilata Alta Moda Sposa

21:30 Chiusura al pubblico

Giovedì 26 Ottobre

16:30 Apertura al pubblico

17:00 Wedding Shoes: satin opaco, mikado di seta e pizzi Valenciennes

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: arredi gioiello

18: 30 Workshop mise en place Sire Ricevimenti: arte in tavola

20:00 Palasposa: Sfilata Alta Moda Sposa

21:30 Chiusura al pubblico

Venerdì 27 Ottobre

16:30 Apertura al pubblico

17:00 Wedding Look: Dual Dress

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: Glam Touch

18:30 Honeymoon: i parchi di attrazione più famosi del mondo

19:00 Palasposa: Sfilata Maison Signore

21:30 Chiusura al pubblico

Sabato 28 Ottobre

OSPITI GABRIEL GARKO e ADUA

10:30 Apertura al pubblico

12:00 La cerimonia nuziale: le canzoni più romantiche per l’ingresso in chiesa

12:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: il piano bicolore

13:00 Healty Food: il potere delle spezie

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: design in & out

18:30 Bouquet: consigli di postura

19:40 Palasposa: Sfilata Atelier Mimmagiò (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

21:00 Palasposa: Sfilata Atelier Stella White (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

22:30 Chiusura al pubblico

Domenica 29 Ottobre

OSPITI PAMELA PRATI E VALERIA MARINI

10:30 Apertura al pubblico

12:00 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: la cabina armadio

13:00 Wedding Photo: reportage in black & white

17:30 ARREDOSPOSA la nuova Fiera della prima Casa nel regno di Tutto Sposi: la colonna libreria

18:30 Wedding Dress: Bianco o Multicolor?

19:00 Palasposa: Sfilata Gianni Molaro Atelier (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

21:00 Palasposa: Sfilata Atelier Vanitas (solo con invito da richiedere presso la sede dell’atelier di riferimento o direttamente in fiera presso lo spazio espositivo dell’atelier)

22:00 Brindisi di chiusura con tutti gli espositori

22:30 Chiusura al pubblico

Sia gli orari che gli eventi su riportati sono suscettibili di variazioni senza preavviso per motivi organizzativi