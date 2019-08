Tutte Donne insieme a me: tributo a Massimo Ranieri

Domenica 25 Agosto 2019 nell'ambito della rassegna Estate a Napoli l'associazione Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici presentano il nuovo spettacolo di Diego Sanchez: Tutte Donne insieme a me ... show tributo a Massimo Ranieri.



Con un cast tutto al femminile tra orchestra di 12 elementi e un corpo di ballo, Diego Sanchez ripercorrerà quarant’anni e più di storia musicale di Massimo Ranieri.



Cantante, attore, interprete, conduttore televisivo, showman e regista, Massimo Ranieri è un artista unico nel suo genere capace di conquistare ed emozionare con le sue canzoni ed opere più di quattro generazioni. È considerato uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati a livello nazionale con i suoi concerti sempre “tutti esaurito”.

Mattatore della serata sarà Diego Sanchez artista napoletano poliedrico: cantante, attore, showman.

Figlio d'arte si dedica fin da bambino allo studio del pianoforte e del canto. Dopo anni di gavetta come cantante di pianobar intraprende un percorso formativo dedito alla recitazione che lo porterà a calcare i migliori palcoscenici italiani.

Da dieci anni è il cantante del tributo ufficiale a Massimo Ranieri, applaudito ad oggi da migliaia di spettatori in tutta Italia. Lo show interamente tratto da "CANTO PERCHÉ NON SO NUOTARE...DA 40 ANNI" ripercorre i 40 anni e più, di carriera dell'artista svelando aneddoti e teneri ricordi d'infanzia che porteranno il pubblico a rivivere atmosfere lontane di un'Italia "povera ma con le scarpe lucide".



Location dell'evento speciale il cortile del Maschio Angioino (Castel Nuovo) in pieno centro di Napoli.



E' obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.