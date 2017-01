Venerdì 27 Gennaio, ore 21:00, l'Ex OPG Occupato - Je so' pazzo di via Imbriani 218 ospita

TUTTA N'ATA MUSICA

Concerto per pianoforte di musica classica e jazz!

Programma:

A. N. Scriabin (1872-1915):

Sonata n. 3 op. 23 in fa diesis minore

Sonata n. 4 op. 30 in fa diesis maggiore

Riccardo Caruso, pianoforte

---

S. S. Prokof'ev (1891-1953):

Sonata n. 2 op. 14 in re minore

Francesca Bandiera, pianoforte

***

Lorenzo Vitolo Trio

Lorenzo Vitolo, pianoforte

Gabriele Pagliano, contrabbasso

Lucio Miele, batteria