Turismo e Sviluppo: confronto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli

Il turismo è indubbiamente un volàno di sviluppo economico e di risanamento territoriale. Sono tante le declinazioni del business turistico: turismo del mare e della montagna, religioso, congressuale, fieristico, il tutto legato alle incomparabili bellezze di cui sono ricche Napoli e la Campania. Si tratta di un mix vincente in cui gli ingegneri, con le loro competenze tecniche e gestionali, possono e devono giocare un ruolo da protagonisti.

Se ne parla giovedì 28 novembre, dalle ore 14.15, nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli (Piazza dei Martiri 58) in un convegno sul tema "Turismo Fieristico-Congressuale: opportunità di sviluppo per la Campania e per il Mezzogiorno". L'incontro, valevole anche per l'attribuzione di crediti formativi, è organizzato dall'Ordine attraverso il braccio operativo della sua Commissione "Ingegneria del Turismo", coordinata da Mario Rispoli e che vede impegnato come Segretario Ferdinando Carbone.



Il focus sarà puntato prevalentemente sul turismo fieristico e congressuale. “Il turismo fieristico e congressuale - spiegano gli organizzatori in una nota di presentazione - è quella particolare forma di turismo attivata da interessi di tipo professionale e/o scientifico, come la partecipazione a fiere, mostre, convegni, conferenze, seminari e corsi di formazione che prevedano il soggiorno fuori dalla propria città di residenza. Si parla anche di turismo d’affari per indicare i viaggi di lavoro, realizzati con l'intento di sviluppare nuove relazioni aziendali o per promuovere il proprio prodotto".

Il turismo d’affari è conosciuto a livello internazionale con il termine “mice”, acronimo di Meetings, Incentive, Congresses, Exhibitions. Rispetto alle forme di turismo tradizionale esso richiede servizi specifici, come centri congressuali, impianti tecnici e di traduzione. I n Italia questo settore turistico è molto sviluppato nelle regioni del Nord e in parte del Centro.

Merita dunque grande attenzione il suo sviluppo nelle regioni meridionali ed in particolare a Napoli ed in Campania, da alcuni anni meta turistica in forte espansione. Il miglioramento dell’offerta ferroviaria - ribadiscono gli organizzatori del seminario del 28 novembre - con l’alta velocità, e dell'offerta aeroportuale, sempre più articolata con l’attivazione di nuovi voli su Napoli, deve spingere a creare (o a rivitalizzare) a Napoli e in Campania poli fieristici di riferimento per il Mezzogiorno e per l’Europa mediterranea, sviluppando le infrastrutture tradizionali (fiere e palazzi dei congressi) sostenute da adeguate infrastrutture virtuali e da una rete delle attività ricettive con servizi congressuali.

Il convegno vuole dunque promuovere la discussione sul tema, con interventi mirati a illustrare le esperienze presenti a Napoli, in Campania ed a livello nazionale, mettendo in evidenza le potenzialità ed opportunità lavorative del settore, gli aspetti aziendali dell’ospitalità “business”, la necessità di un approccio in termini di marketing territoriale per lo sviluppo del turismo a Napoli.

Ed ecco il programma dettagliato dei lavori.

ore 14.15 - Registrazione dei partecipanti

ore 14.30 - Saluti

EDOARDO COSENZA , Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli

PAOLA MARONE, Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli

Introduce e modera: FERDINANDO CARBONE, Segretario Commissione Ingegneria del Turismo dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

ore 14.45 - Relazioni

"Turismo congressuale potenzialità ed opportunità di sviluppo" - MARIO RISPOLI, Coordinatore della Commissione Ingegneria del Turismo dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

"Attività congressuale nelle località a vocazione turistica" - GIANCARLO CARRIERO, Presidente sezione Turismo Unione Industriali di Napoli e Convention Bureau

"Marketing territoriale per lo sviluppo del turismo a Napoli" - MARGHERITA CHIARAMONTE, Direttore Sviluppo Business Gesac Napoli

"Trasporti di qualità al servizio del Turismo dell’Area Metropolitana di Napoli " - RENATO LAMBERTI, Università Federico II, Napoli

"Turismo business e grandi eventi per lo sviluppo locale" - UGO PICARELLI, Fondatore e direttore Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Salerno

" Il settore fieristico volano di sviluppo in Campania" - VALERIA DE SIENO, Consigliere delegato Mostra d’Oltremare, Napoli

" Infrastrutture per poli fieristici: l’esperienza dell'Expo di Milano" - GIANLUCA BANDIERA, Ministero delle infrastrutture e Trasporti

Per le conclusioni e il dibattito finale è invitato: CORRADO MATERA Assessore sviluppo e promozione del turismo, Regione Campania.