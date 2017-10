Halloween, tuor esoterico: Dracula e altri demoni di Napoli

Curiosity Tour propone una passeggiata esoterica mostrando dove è presumibilmente sepolto Vlad III, meglio conosciuto come il Conte Dracula.

Il Tour si diramerà per vicoli e piazze del centro storico per raccontarvi le storie di fantasmi, diavoli e personaggi strani che vivono in antichi palazzi. Durante il tour degustazione di Ragù, rosso sangue, come nella migliore tradizione vampiresca.

Gli appuntamenti:

Sabato 28 ottobre ore 20,30

domenica 29 ottobre ore 18

martedì 31 ottobre ore 19



E’ previsto l’ingresso al complesso di Santa Maria la Nova dove si trova, secondo alcuni studiosi, la Tomba di Dracula. Tappe principali: Piazza Santa Maria la Nova, via Banchi Nuovi, Largo San Giovanni Maggiori Pignatelli, Piazza San Domenico, Piazza del Gesù



Durata tour: 2h circa

Appuntamento a piazza Santa Maria La Nova 15 minuti prima dell'inizio del tour.



contributo a persona

Tour con ingresso al Chiostro + degstazione ragù: 18€

ridotto junior (da 8 a 12 anni): 15€



SOLO TOUR con ingresso al Chiostrto: 12€

ridotto junior : 8€



Prenotazione obbligatoria

tel - sms: 3292885442 - 3711300813

whatsapp: 3292885442

email: curiositytour@gmail.com



E' POSSIBILE TELEFONARE DAL LUNEDì AL SABATO DALLE 10.00 ALLE 19.00

In altre fasce orarie inviateci un sms e sarete ricontattati.



Per qualsiasi altra informazione potete scrivere una email a curiositytour@gmail.com