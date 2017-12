"Tu scendi dalle scale": trekking urbano e passeggiate narrate lungo le scale di Napoli

Anche quest'anno, dal 3 dicembre al 7 gennaio, torna Tu scendi dalle scale, iniziativa promossa da Assessorato all’Ambiente e Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e dal Coordinamento Scale di Napoli.

Un ricco calendario di appuntamenti per percorrere paesaggi di scale e gradinate e luoghi di assoluta bellezza. Per un mese sei associazioni animeranno sei scalinate storiche della città con visite guidate, passeggiate letterarie e spettacoli per riscoprire la bellezza del paesaggio, la cultura popolare, la storia del territorio e ritrovare l’identità della città.

PROGRAMMA

Domenica 3 dicembre

La risalita del Moiariello tra scale, antichi vicoli e tradizioni popolari

da Via Foria alla Collina di Capodimonte

appuntamento ore 10,30 ex Caserma Garibaldi in Via Foria

a cura di Gente Green e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus

info e prenotazioni cell. 3494597997

contributo associativo

Venerdì 8 dicembre 2017

Scale Luigia Sanfelice e Petraio

Letture e spettacolo itinerante lungo il Petraio in omaggio a Fabrizia Ramondino

Anche con estratti da lo spettacolo Urbs Sanguinum

Appuntamento presso ingresso Funicolare Centrale Piazza Fuga ore 10,45

durata 2 ore e 30 minuti

a cura de Lo Sguardo che Trasforma

info e prenotazioni losguardochetrasforma@gmail.com cell. 3914143578 - 3926866064

contributo associativo

Domenica 10 dicembre

Scale di Santa Barbara: dagli antichi teatri al cuore della Napoli medievale. Trekking Urbano narrato

Percorso: Piazza Municipio, Via San Giacomo, Teatro Mercadante,Via Guantai Nuovi, Rua Catalana, Via Medina, Gradelle Santa Barbara, Piazza Teodoro Monticelli.

Appuntamento ore 10.30 Ingresso Galleria Umberto I (Teatro San Carlo)

a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus

info e prenotazioni cell. 3388408138

Contributo associativo

Domenica 17 dicembre

Da Pontecorvo a Montesanto, le scale dell'Olimpiano

Appuntamento ore 10,00 Piazza Mazzini

a cura dell'Associazione Locus Iste

info e prenotazioni 3472374210 locusisteinfo@gmail.com

Contributo associativo

Martedì 26 dicembre

scala Pedamentina a San Martino - Ex Ospedale Militare - Scala di Montesanto

Passeggiata spettacolo "Come l'acqua che scorre...prosa fluida dalla Pedamentina alla Pignasecca"

appuntamento presso Largo San Martino belvedere imbocco scala ore 10,30

durata 3 ore

a cura di WWF Napoli e Lo Sguardo che Trasforma

info e prenotazioni losguardochetrasforma@gmail.com

3914443578 - 3926866064

contributo associativo

Domenica 7 gennaio 2018

Per le antiche scale del Sedile di Porto

Itinerario storico artistico per raccontare la citta’ da Caravaggio a Matilde Serao

A cura dell’Associazione Napoletana Beni Culturali

appuntamento ore 10.45 piazza della Borsa (angolo via Sant’Aspreno)

info e prenotazioni: ass.benicult@gmail.com - cell. 3358236123

contributo associativo