Troppi Santi in Paradiso: cena spettacolo al VIC' STREET, Taverna Spettacolo Napoletana



Venerdi 31 GENNAIO 2020 ORE 21,00, Show napoletano e Cena Spettacolo

balla sui tavoli con lo show di Ciro Gargiulo e la danza orientale di Dalia Deya... e per finire un brindisi per tutti!

Info e prenotazioni obbligatorie

Allo 081/662423 oppure 3356215087

MENU' A PARTIRE DA 15€



Per preventivi e informazioni rivolgersi ai numeri 081.662423 - 335.6215087 info@vicstreet.it - www.vicstreet.it