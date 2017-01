"Troppe bugie sull'Africa": convegno a Mugnano

MUGNANO – “Troppe bugie sull’Africa”, questo il nome del convegno che si terrà venerdì alle ore 18 nell’aula consiliare del Comune. Al dibattito parteciperà il giornalista Silvestro Montanaro che spiegherà le vere ragioni dell’immigrazione africana, soffermandosi sulla figura del giovane presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, che venne ucciso per i suoi ideali. La manifestazione è stata organizzata, con la collaborazione del Comune, da Antonio Zingarelli da tre anni impegnato in missioni di volontariato in Africa. Zingarelli è stato per due anni in Nigeria, dove con l’associazione Pho Onlus ha realizzato un pozzo d’acqua e una scuola materna, elementare e media, e più recentemente in Congo dove ha installato con l’associazione Bathy Onlus un pozzo d’acqua nel villaggio di Mwe-neditu. “I nostri prossimi obiettivi – spiega Zingarelli – sono quelli di completare il pozzo con l’aggiunta di un impianto fotovoltaico e di realizzare un campo di calcio”. Al convegno sarà presente il sindaco Luigi Sarnataro: “Un momento di confronto interessante su un tema che ci riguarda da vicino. Anche nella nostra città si sente spesso parlare erroneamente di immigrati come un “problema”, ritengo invece sia importante interrogarsi e capire ciò che è alla base di questo fenomeno che interessa in primis l’Italia e poi tutta l’Europa. Per tanto invito tutti i cittadini a partecipare”.