Tropical Fruits compie 30 anni: aperitivo biologico aperto a tutti

Giovedì 5 dicembre, dalle ore 18 fino alle ore 20, appuntamento al Tropical Fruits, in via Montesanto 6 a Napoli, per un "aperi-bio" aperto a tutti. Quest’anno, per il trentesimo anniversario dell’attività, Rosario Cascella e Barbara De Ninno, proprietari e gestori del primo store biologico della città partenopea, vogliono offrire ai propri clienti, ma anche ai semplici curiosi, un ‘assaggio’ del loro mondo. Tra le bontà offerte in occasione dell’aperitivo: le mini cup-cake allo zenzero, la torta bio, preparata con prodotti biologici e un cocktail a base di arance, limone e zenzero, rigorosamente bio. A completare l’aperitivo, dei rustici vegani e tanto vino!

L’aperitivo è un’occasione per mostrare, a chi vorrà partecipare, la gamma di prodotti scelti con cura e dedizione da Rosario e Barbara acquistabili con sconti speciali solo dal 2 al 5 dicembre.

Grande novità, per festeggiare il traguardo dei 30 anni di attività, il cesto con frutta e verdura bio offerto da Tropical Fruits. Gli interessati potranno recarsi, dal 2 al 5 dicembre, presso il negozio di via Montesanto n°6 e scegliere il numero su cui puntare (in forma gratuita). Il numero vincente sarà svelato sabato 7 dicembre durante l’estrazione del lotto. Infatti, il possessore del primo numero estratto sulla ruota di Napoli riceverà in omaggio il cesto biologico di frutta e verdura.

Tropical Fruits ha aperto nel 1989, quando il fenomeno Bio si affacciava lentamente in Italia e i prodotti ‘organic’ erano ancora considerati di nicchia, proponendo prodotti introvabili, tutti certificati biologico. L’intuizione di Rosario Cascella e Barbara De Ninno fu quella giusta, tanto che oggi, quel mondo che rappresentava una prerogativa di pochi, è diventato un vero e proprio fenomeno.

Per info: Tel 081 551 6731, Sito www.negoziobionapoli.it