Gran finale del 3° “Trofeo Fihp Centro Sportivo Sant’Antimo”

Dopo lo splendido esordio di quindici giorni fa, che ha visto protagonisti i giovani pattinatori artistici campani, si conclude nel prossimo week end il 3° Trofeo Fihp Centro Sportivo Sant'Antimo.

L'evento organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Rotellare in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, che avrà luogo presso la struttura del Centro Sportivo della cittadina a nord di Napoli, ha già fatto registrare per la sua conclusione, un'altissima partecipazione confermando le oltre 20 società partecipanti provenienti dall'intera regione. Ciò è a sostegno non solo dell'interesse collettivo verso una disciplina definita "minore" ma soprattutto rispetto alla bontà dell'iniziativa che riesce a coniugare promozione sportiva e sociale solo grazie alla passione. Come in occasione dell'esordio al Trofeo, il Comitato Regionale Campano dell'Unicef ha appoggiato nuovamente l'iniziativa rinnovando il proprio sostegno con il patrocinio morale. Infatti, grazie al sostegno degli organizzatori, l'organo campano sarà presente con un corner a bordo parque dove sarà possibile sostenere le campagne di aiuto. Ancora una volta il presidente dell'associazione promotrice, Pina Chiummo, sottolinea la soddisfazione per i risultati ottenuti ma soprattutto ringrazia coloro per la disponibilità dimostrata partendo dalle società partecipanti, il Gruppo Cesaro, Francesco Rossi presidente della Fihp Comitato Regione Campania e Margherita Dini Ciacci presidente Unicef Comitato Campania.