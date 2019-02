Valentina Vezzali a Napoli per presentare il I Trofeo Domenico Martuscelli

Valentina Vezzali a Napoli. La campionessa pluri-olimpionica, sempre oro da Atlanta’96 a Londra 2012, e più volte campionessa mondiale, interverrà marcoledì 27 febbraio alla conferenza stampa di presentazione del I Trofeo Domenico Martuscelli, in calendario domenica 3 marzo.

Occasione per presentare la seconda prova nazionale paralimpica di spada per i non vedenti. “Siamo riusciti a portare l’evento a Napoli con grande entusiasmo anche del presidente Giorgio Scarso, che ha voluto onorare la sede dove sta operando il Club Schermistico Partenopeo con il progetto Smart Sport”, dichiara Sandro Cuomo, commissario tecnico della Nazionale italiana di spada e oro olimpico ad Atlanta’96. “Speriamo di renderlo un appuntamento ripetibile e in pianta stabile. Ci auguriamo che seguano altre edizioni”. Non da oggi la scherma si mostra sensibile al mondo paralimpico. “Vorremmo amplificare il messaggio di integrazione che la Federazione Italiana Scherma sta portando avanti da diverso tempo. Intendiamo lanciare una nuova sfida: creare competizioni tra atleti non vedenti e vedenti che possano tirare alla pari, con questi ultimi bendati. E’ un’idea da perfezionare e sperimentare già nel prossimo torneo”, spiega Cuomo sostenitore della manifestazione. Scelta della location non casuale, nella nuova palestra dello storico istituto Domenico Martuscelli, che sin dalla sua fondazione ha provveduto all'ospitalità, formazione e assistenza di tutti i ragazzi affetti da disabilità visive. “Non posso che essere particolarmente soddisfatto del fatto che presso la Casa dei ciechi si svolga un evento schermistico esclusivamente dedicato ai non vedenti e agli ipovedenti. Insieme al referente della commissione sport nazionale dell'UICI Ciro Taranto, ho voluto con forza che il Club Schermistico Partenopeo svolgesse l'attività nella palestra dell'Istituto, convinto dell’importanza dell'attività sportiva per l'educazione, la crescita e l'integrazione dei non vedenti nella società”, dichiara Mario Mirabile, presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, della sezione territoriale di Napoli.

Alle ore 11.30 parteciperà Carmine Mellone, presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Campania. Domenica 3 marzo gara maschile alle ore 9 e alle 12 la gara femminile.