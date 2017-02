L'Associazione Musica Libera è lieta di presentarvi: TRIO PRAGMA in concerto (musiche di Beethoven, Rachmaninoff e Shostakovich), nella cornice della Domus Ars (Via S. Chiara, 10c), Domenica 26 Febbraio alle ore 11. Federica Severini (violino), Giovanni Sanarico (violoncello) e Gennaro Musella (pianoforte) danno vita al TRIO a Napoli nel 2013. Si formano con l'appoggio di musicisti come Francesco Pepicelli (trio Modigliani) e Alberto Maria Ruta (Quartetto Savinio), e attualmente sono sotto la guida di Carlo Fabiano. La loro attività musicale guarda ad un musica colta, ma ancor più alle radici storiche ed antropologiche che le appartengono, in una ricerca attenta del legame tra autori e patria che giunge fino all'elemento popolare e tradizionale.

Giovani professionisti di talento, il TRIO PRAGMA interpreta abilmente il ricco patrimonio musicale della Musica da Camera. Programma: Beethoven: Trio op.70 n.1 " Spettri" (1809) I.Allegro vivace e con brio II.Largo assai III.Presto Rachmaninoff: Trio élégiaque n.1 (1892) Shostakovich: Trio n.1 op.8 (1923)

Ingresso unico 12€ Sono attive tutte le convenzioni associative. Per info: +39 329 83 66 678