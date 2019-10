Il Trio Esperidi in "Jamm bell"

Le Esperidi è un ensemble femminile che si distingue per eleganza e originalità. Il gruppo nasce circa due anni fa. La fondatrice e ideatrice delle Esperidi è Tiziana Minervini, chitarrista e voce narrante. Il gruppo delle Esperidi è costituito da artiste che amano fondere i suoni moderni con quelli classici, proponendo un sound innovativo. Nella famiglia delle Esperidi vi è un Quartetto che propone musica italiana e internazionale e un Trio di musica classica napoletana che si esibirà sabato 16 novembre 2019 alle ore 21.00 al Teatro dei Lazzari felici.

Il Trio Esperidi è costituito da:

Tiziana Minervini, chitarrista classica e voce narrante;

Angela Lancieri, chitarrista dodici corde;

Imma Russo, cantante.



Il Trio Esperidi propone uno spettacolo musicale e teatrale all’insegna della cultura napoletana interpretata al femminile. Le canzoni partenopee si mescoleranno a monologhi e aneddoti della tradizione nostrana in un’atmosfera calda e accogliente.



Nel corso della serata sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.



Il Teatro dei Lazzari Felici, al suo secondo anno di attività, è un piccolo ma caratteristico teatro nel cuore del centro storico; si trova infatti in vico Santa Maria dell'Aiuto 17, a due passi da Largo Santa Maria la Nova.



Per prendere parte all'evento a numero chiuso (esclusivamente 45 posti a sedere) è necessario prenotare chiamando lo 081 19256964, tramite whatsapp al 338 965 22 88 oppure cliccando sul link www,insolitaguida.it acquisto biglietti