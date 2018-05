Tributo a Pino Daniele con la cover band Area Medina

MUGNANO – Tutto pronto per il tributo a Pino Daniele che si terrà il 18 maggio nella villa comunale Ada Negri. L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato dall’Associazione Voci di Mugnano, che da un paio di settimane gestisce lo spazio verde di Napoli 4.

“Quella di domani è solo la prima di tante iniziative – spiegano gli organizzatori Ivan Iliano e Giancarlo Fittipaldi – Il nostro obiettivo è trasformare la villetta Ada Negri in un punto di riferimento per il territorio e per i meno fortunati che quest’estate resteranno in città”. Ad omaggiare il grande Pino la cover band Area Medina che suonerà i suoi più grandi successi.

“Siamo la prima amministrazione che è riuscita ad aprire al pubblico quell’area, con il preciso intento di renderla un luogo di incontro, di svago per le famiglie e per i nostri ragazzi – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – Sono certo che l’evento di domani vedrà un’altissima partecipazione da parte dei residenti e di tutti i cittadini. Nei prossimi mesi andremo ad aprire anche villa Rodari a via Di Vittorio, cosicché anche un'altra zona periferica di Mugnano possa usufruire di uno spazio aperto attrezzato”.

Per prenotazioni, contatti in locandina: