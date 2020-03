"Il triangolo no": omaggio a Renato Zero

Riprende la programmazione degli eventi serali dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.

Venerdì 6 Marzo ore 21:00 Il Triangolo no! Tributo a Renato Zero a cura di Enzo Cuomo.

Lo spettacolo ripercorre i grandi successi di Renato Zero intervallato ogni tanto da qualche simpatico brano fuori percorso.

La bellissima voce di Enzo Cuomo unita ai cambi d'abito d'obbligo per un tributo a un artista eclettico come il grande Renato saprà emozionare e stupire come non mai!

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti (solo 45) è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.