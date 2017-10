Giornata di workshop per il trentennale dell'Igat

Il 4 novembre 2017, presso la sede centrale della Scuola, si terrà un evento per celebrare i trent’anni dell’IGAT – Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale. L’evento, organizzato dal direttore e fondatore dell’istituto dott. Antonio Ferrara, sarà l’occasione per conoscere, attraverso Workshop Esperienziali gratuiti e a partecipazione libera, il metodo GATES, ovvero l’integrazione di Gestalt, Analisi Transazionale, Psicologia degli Enneatipi (Enneagramma) e Spiritualità. Il modello teorico e metodologico, per la sua flessibilità, permette l’intervento nelle patologie cliniche più svariate, anche gravi, che si incontrano nell’attività professionale istituzionale e privata, nonché nel campo scolastico, delle organizzazioni e del disadattamento sociale.

La terapia integrata, Gestalt, Analisi Transazionale, Enneagramma e Spiritualità, costituisce un unicum, un tutt’uno, per il quale l’intervento terapeutico può avvalersi di differenti potenziali, utilizzando le innumerevoli tecniche e metodologie di lavoro che, messe a punto dalle scuole di riferimento e ulteriormente elaborate dalla nostra ricerca trentennale, rende possibile trattare le patologie e i disagi più disparati.

Un calendario fitto per celebrare il trentennale di una Scuola che esporta in tutto il mondo un modello originale che, mantenendo le filosofie di base della Gestalt e dell’Analisi Transazionale, si appoggia ai valori della crescita e dello sviluppo dei propri potenziali naturali. In Italia, Spagna ma anche Brasile, Argentina, Cile e Perù, sono tanti nel mondo gli psicoterapeuti e i counsellor dove il modello GATES è stato insegnato in Corsi di Formazione e Seminari. Appuntamento, quindi, il prossimo 4 novembre con un programma ricco di spunti di riflessione e opportunità di apprendimento