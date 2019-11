Trekking urbano: birdwatching tra Villa Comunale e Lungomare di Napoli

K' Nature, con il patrocinio di Associazione ARDEA, propone, per il primo dicembre, uno speciale appuntamento di Trekking Urbano con birdwatching tra Villa Comunale e Lungomare di Napoli

"Continuano i nostri appuntamenti - spiega K' Nature - alla scoperta della biodiversità urbana, questa volta con un nuovo percorso che interesserà la Villa Comunale, il Lungomare Caracciolo ed il Borgo Marinari.

Accompagnati da un ornitologo, esploreremo la Villa Comunale, luogo d’importanza strategica sia per gli uccelli nidificanti che per quelli svernanti e migratori, che trovano rifugio e nutrimento tra le aiuole alberate del parco. Impareremo a conoscere e riconoscere gli uccelli più caratteristici degli ambienti cittadini, ma anche quelli che preferiscono l’ambiente marino e costiero.

L’area di costa che fronteggia il lungomare è infatti considerata un ottimo punto di avvistamento per numerose specie, sia comuni (quali Gabbiano reale e Cormorano) che più inusuali (come ad esempio Beccapesci, Berta minore e Martin pescatore). Il trekking si concluderà sulla terrazza principale del Castel dell’Ovo, dove i partecipanti potranno godere della bellezza del luogo e al contempo, grazie alla posizione privilegiata, si potranno osservare sia gli uccelli marini che rapaci e corvidi che veleggiano sull’area collinare di Napoli.

Per facilitare le osservazioni dell’avifauna, saranno messi a disposizione dei partecipanti cannocchiale, binocolo e guide da campo. Si consiglia di venire forniti di: scarpe comode, borraccia".

K' Nature è una società di zoologi con specializzazioni che vanno dall’ornitologia all’erpetologia, che promuove attività naturalistiche, con l’ecoturismo come principale focus, volte a sensibilizzare su tematiche scientifiche e di conservazione della biodiversità.

QUOTA PARTECIPATIVA:

- Adulti: 8 €

- Bambini dai 6 ai 10 anni: 3 €

- I bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano

Minimo 8 partecipanti

Modalità di prenotazione: Invio mail con nome, data di nascita e recapito telefonico, entro le 14:00 del giorno precedente.

Raggiunto il numero minimo di partecipanti, questi saranno contattati ed informati dell’attivazione dell’evento.

I partecipanti saranno inseriti su lista nominale e accolti alle 10:00 nei pressi dell’entrata del “Tennis Club Napoli” su Via Anton Dohrn.

Per informazioni più dettagliate ed iscrizioni contattare: knature.wildlife@gmail.com

Valerio Giò Russo: 3661114554