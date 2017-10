Giornata del Trekking Urbano 2017: Posillipo, Nisida e Gaiola

Uno dei percordi in programma per la Giornata del Trekking Urbano a Napoli prevede una passeggiata dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola!!!



Il TREKKING URBANO E’ un nuovo modo di fare turismo, meno strutturato e lontano dai circuiti più conosciuti. Un turismo sostenibile e “vagabonding”, più libero e ricco di sorprese che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti delle città d’arte italiane. Il trekker urbano, attraverso itinerari studiati da esperti, ha la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio unica, coniugando la possibilità di immergersi nell’arte e nella natura, facendo sport. Oltre ad essere un’attività che fa bene al fisico e alla mente, il trekking urbano fa bene alle città perché permette di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, allargare il raggio delle visite alle aree più periferiche dei centri urbani e prolungare i soggiorni.



Come al solito il percorso di VISIONARIA caratterizzato da animazione, reading, coffee break ed uno scambio libri a fine visita.

Cercheremo di trasmettere, attraverso aneddoti, storie e brani l'amore che abbiamo per la nostra città.