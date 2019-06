Videoproizione, reading & live music dedicati a Nina Simone

Questa Domenica The Tree oF Arts, format di inclusione artistica, propone un viaggio nella storia della mitica Nina Simone.

La voce narrante di Gioia Fusco ci guiderà nella storia dell' artista, storia ricca di azioni e visioni politiche ed artistiche.

La videoproiezione dedicata completerà il quadro per immergerci in questa storia incredibile vita di una artista straordinaria.

A seguire ci sarà un Live set-Live music in cui si eseguiranno i brani principali di Nina Simone grazie alla voce di Gioia Fusco, al piano di Gianni Pepe, al contrabbasso di Daniele De Santo e alla batteria di Dario Guidobaldi.

Ed infine sarà Jam Session, tutti in sala potranno partecipare al momento jam spazio di condivisione e confronto.



Domenica 2 Giugno ore 20:30

Videoproiezione- reading & Live music - Nina Simone

INGRESSO GRATUITO- info e prenotazione: 338 8253756

Bourbon Street - Via Vincenzo Bellini, 52, Napoli centro