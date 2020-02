I Tre Tenori al Museo Correale di Sorrento

I Tre Tenori Alessandro Fortunato, Francesco Fortes e Stefano Sorrentino accompagnati dall'esemble di Opera e Lirica, tornano al Museo Correale di Sorrento il 18 aprile 2020.

Più di un centinaio gli eventi in programma per la Stagione estiva in Penisola, dove Opera e Lirica si riconferma la prima agenzia privata di eventi di musica classica.

Opera, canzoni napoletane, aperitivo passeggiando nello splendido Museo e degustazione di liquori: la serata perfetta per i visitatori in Penisola Sorrentina.

Info e prenotazioni www.opera-lirica.com