I Tre Tenori tra Arie d'Opera, Pucinella e canzoni napoletane

In programma nel cuore di Napoli, nel Complesso Monumentale Donnaregina, ci sono "I Tre Tenori" Delfo Paone, Fabio Andreotti e Emmanuel Lombardi, in questa occasione unica accompagnati da un esilarante Pulcinella che si muove sulle note della tradizione, che delizieranno gli spettatori non solo con la loro interpretazione delle più celebri arie d’opera italiane, ma anche con canzoni popolari napoletane in compagnia del balletto, per farvi trascorrere un’indimenticabile serata a Napoli accompagnati dalla più alta espressione della musica lirica.

In questo indimenticabile concerto i Tre Tenori si cimentano in alcune delle più famose arie d’Opera da La Traviata, Rigoletto e Tosca, per citarne alcune, contagiandovi con la gioia di Napoli e delle sue canzoni. Le bellissime Funiculì Funiculà e Torna a Surriento renderanno indimenticabile questa celebrazione musicale in onore dell’artista più grande di tutti i tempi, il famoso Luciano Pavarotti.

Che scegliate questo evento per le arie d’Opera o per il sole di Napoli, la performance dei Tre Tenori e dei nostri superbi musicisti vi lascerà senza fiato.



Nel cuore di Napoli sorge il Complesso Monumentale di Donnaregina, un unicum nel panorama del centro storico napoletano. Situato all'interno del Museo Diocesano di Napoli, risulta il luogo perfetto per perdersi nella magia della musica Italiana nel centro di Napoli.

DATE



APRILE 25

MAGGIO 17

SETTEMBRE 7, 14, 29

OTTOBRE 5, 12

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 26, 30



