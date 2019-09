Al San Carlo torna in scena "La traviata" di Verdi

Ultimo scorcio della Stagione Lirica 2018/2019 del Teatro di San Carlo che riprende con uno dei titoli più amati dal grande pubblico: La traviata di Giuseppe Verdi, capolavoro che torna in scena al Massimo napoletano da venerdì 20 settembre (ore 20.00, repliche sino al 5 ottobre) nell’applaudita versione firmata per la regia da Lorenzo Amato. “Concepire e mettere in scena La traviata non è stato un lavoro preparato a tavolino con lucida razionalità. – afferma Amato -Piuttosto si è trattato di una riflessione sulla malattia, il tempo che scorre via inesorabile, l’amore, la violenza delle convenzioni sociali, l’ipocrisia, il sacrificio e infine la morte. Al centro dello spazio scenico, su un fondale trasparente come un vetro, la pioggia scorre implacabilmente per l’intera durata dello spettacolo. Un elemento che potrebbe essere visto come semplice metafora di una Parigi grigia, fredda e piovosa, ma che per me rappresenta molto di più: straniamento, allusione, stato d’animo, dolore, fino a quell’offuscamento della vista che le malattie particolarmente debilitanti provocano in ciascuno di noi”.

Sul podio, a dirigere Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo (quest’ultimo preparato da Gea Garatti Ansini) Stefano Ranzani che si alternerà con Domenico Longo (quest’ultimo sarà impegnato nelle repliche del 4 e del 5 ottobre). Interamente dipinte a mano le preziose scenografie di Ezio Frigerio, frutto di un lavoro di altissimo artigianato, realizzato in collaborazione con i Laboratori artistici del Teatro di San Carlo, che si rifà direttamente alla tradizione ottocentesca.

I costumi sono di Franca Squarciapino, la coreografie eseguite dal Balletto del Teatro di San Carlo sono di Giancarlo Stiscia, le luci di Marco Giusti.

Il cast vedrà alternarsi Claudia Pavone e Maria Mudryak nel ruolo di Violetta Valéry, Antonio Poli e Alessandro Scotto di Luzio in quello di Alfredo Germont mentre ad interpretare Giorgio Germont ci saranno Alessandro Luogo, Roberto de Candia e Domenico Balzani. A dare volto e voce a Flora Bervoix Candida Guida e Mariangela Marini, Michela Petrino e Ma Fei interpreteranno Annina. E ancora, Lorenzo Izzo sarà Gastone, Roberto Accurso il Barone Douphol, Nicola Ebau e Lin Chenyang il Marchese d’Obigny e Francesco Musinu il Dottor Grenvil.

venerdì 20 settembre 2019, ore 20.00

sabato 21 settembre 2019, ore 19.00

domenica 22 settembre 2019, ore 17.00

giovedì 3 ottobre 2019, ore 18.00

venerdì 4 ottobre 2019, ore 20.00

sabato 5 ottobre 2019, ore 19.00

Giuseppe Verdi

LA TRAVIATA

Opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, basata su La Dame aux Camélias, opera teatrale di Alexandre Dumas figlio

Direttore | Stefano Ranzani / Domenico Longo (4 e 5 ottobre 2019)

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Regia | Lorenzo Amato

Scene | Ezio Frigerio

Costumi | Franca Squarciapino

Assitente ai Costumi | Anna Verde

Coreografo e Assistente alla Regia | Giancarlo Stiscia

Luci | Marco Giusti

Interpreti

Violetta Valéry, Claudia Pavone (20, 22 settembre e 4 ottobre) / Mariya Mudryak (21 settembre, 3 e 5 ottobre)

Flora Bervoix, Candida Guida (20, 21 e 22 settembre) / Mariangela Marini (3, 4 e 5 ottobre)

Annina, Michela Petrino (20, 21 e 22 settembre) / Ma Fei (3, 4 e 5 ottobre)

Alfredo Germont, Antonio Poli (20, 22 settembre e 4 ottobre) / Alessandro Scotto Di Luzio (21 settembre, 3 e 5 ottobre)

Giorgio Germont, padre di Alfredo, Alessandro Luongo (20, 21 e 22 settembre) / Roberto de Candia (3 e 5 ottobre) / Domenico Balzani (4 ottobre 2019)

Gastone, Lorenzo Izzo

Il barone Douphol, Roberto Accurso

Il marchese d’Obigny, Nicola Ebau (20, 21 e 22 settembre) / Lin Chenyang (3, 4 e 5 ottobre)

Il dottor Grenvil, Francesco Musinu

Giuseppe, servo di Violetta, Mario Thomas (20, 22 settembre e 3 ottobre) / Mario Todisco (21 settembre, 4 e 5 ottobre)

Un domestico di Flora, Alessandro Lerro (20, 22 settembre e 3 ottobre) / Sergio Valentino (21 settembre, 4 e 5 ottobre)

Un commissionario, Giuseppe Scarico (20, 21 e 22 settembre) / Bruno Iacullo (3, 4 e 5 ottobre)

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro di San Carlo

Spettacolo fuori abbonamento

Spettacolo in Italiano con sovratitoli in Italiano e in Inglese

Durata: 3 ore circa con intervallo

FOTO: La Traviata 2018 ph.L.Romano