Al TRAM uno speciale party per presentare la nuova stagione teatrale

Si svolgerà venerdì 20 settembre la presentazione della stagione 2019/2020 del Teatro TRAM: la sala di via Port’Alba svela il cartellone con un party all’insegna della leggerezza e del divertimento, tra la musica di Irene Ferrara e un occhio agli spettacoli che da ottobre a maggio accompagneranno il pubblico alzando l’asticella della qualità sempre più in alto. A illustrare il cartellone sarà il direttore artistico Mirko Di Martino.

L’appuntamento con la presentazione (a ingresso gratuito) è per il 20 settembre a partire dalle ore 19.30.

I numeri della stagione 2019/2020 del Tram parlano chiaro: 15 spettacoli in cartellone, 2 premi Ubu, 7 prime nazionali, 11 prime regionali, 1 spettacolo in realtà virtuale. Tante le novità, tra cui un nuovo orario per lo spettacolo del sabato (ore 19) e tre diverse formule di abbonamento. Per chi sarà presente al party di venerdì 20 uno sconto speciale sull’abbonamento annuale.

Tra i protagonisti del cartellone, Elio Germano con uno spettacolo in realtà virtuale, i premi Ubu Gianfranco Berardi e Collettivo Sotterraneo, Carmen Pommella reduce dal successo di Martin Eden a Venezia, l’Amleto di Giovanni Meola, e tanti altri spettacoli imperdibili.