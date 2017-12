La tradizione del soffritto: cena degustazione

Il Soffritto o Zuppa Forte è una popolare ricetta napoletana, ricavato dalle interiora del maiale era nei tempi antichi una delle occasioni di poter mangiare carne per le famiglie meno abbienti.



È oggi portato alla gloria delle nostre tavole rispettando una ricetta che non ammette compromessi colorando di toni caldi e arricchendo di aromi invitanti i nostri piatti.



Accompagnato da altri piatti della nostra tradizione culinaria, oltre che da un'accurata selezione di vini, sarà il nostro benvenuto all’ultimo mese dell’anno.



Menù

Antipasto: Fritto misto all’ italiana

Primo: Spaghetti con Soffritto

Secondo: Baccalà fritto con insalata

Dolce: Pastiera Napoletana



Vini in abbinamento:

San Simone - Prosecco

Polizelo - Costa Toscana Rosso

Villa Regina - Piedirosso



