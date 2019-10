Toy Room London per la prima volta all'Hub Club

Il meglio della musica hip-hop, r'n'b e reggaetón protagonista di un party unico che porterà i partyliners in uno dei club più trendy ed esclusivi di Londra.

Sabato 2 novembre ore 23:30 Hub Club, Via Appia, Sant’Antimo (NA)

Ingresso Gratuito entro le 00:30



PARTYLINES, la prima compagnia al mondo del divertimento, questo week end porterà i suoi partyliners all’interno della night life londinese grazie a TOY ROOM, sabato 2 novembre ore 23:30 all’Hub Club, in via Appia a Sant’Antimo (NA).

Il meglio della musica hip-hop, r'n'b e reggaetón e non solo, sarà protagonista assoluto di questo party che, dopo aver girato il mondo con un tour internazionale e aver toccato località come Mykonos, Dubai, Sao Paulo, New Deli, Atene e Roma e quest’estate anche ad Ibiza, TOY ROOM torna a Napoli e per la prima volta all’HUB con Frank e il suo divertente entourage.

L’HUB club si conferma uno degli spazi di riferimento della night life partenopea e campana, capace di offrire al suo pubblico show stravaganti, votati al piacere di vivere e condividere il sano divertimento.

L’ingresso è gratuito fino alle ore 00:30.

Toy Room London uno dei club più trendy ed esclusivi di Londra

Il Toy Room London è da diversi anni uno dei club più trendy ed esclusivi di Londra, peculiarità che lo ha reso velocemente famoso in tutto il mondo, grazie soprattutto al suo design unico ed esclusivo, tanto da essere frequentato dai più grandi VIP del panorama internazionale.

Tale successo ha portato all’inaugurazione di altri club in diversi paesi: Dubai, San Paolo, Atene, Mykonos, Roma, Delhi.

Frank, la mascotte del Toy Room, è un simpatico orsetto che si esibisce sul palco durante la serata danzando in perfetto stile Hip Hop, e che si dedica ai clienti per scattare foto uniche e divertenti.

Un party stravagante e giocoso e che prevede l’utilizzo dei suoi performer e degli allestimenti in perfetto stile Toy, per riprodurre le ambientazioni del club londinese, ed impreziosito da uno staff composto da tre elementi di spicco: Frank the Bear, Dancers Toy room, DJ Toy Room London.

HUB: la vera connessione al servizio dell’intrattenimento: #trueconnection

Non un semplice club ma uno spazio di interazione e interconnessione tra la dimensione digitale e quella reale: una vera e propria capsula ricca di “connessioni umane” e non virtuali.

Un luogo in cui le percezioni prendono vita e in cui tutti i sensi sono stimolati; un centro dove la musica diventa emozione e prende energia dai numerosi mondi che la night life può creare.

Un progetto ambizioso, ma assolutamente innovativo e da non perdere.

INFO

QUANDO: sabato 2 novembre 2019 ore 23:30, con ingresso gratuito entro le h.00:30

DOVE: HUB CLUB- Via Appia (Sant. Antimo/Aversa)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/802950023493064/

HUB FB: https://www.facebook.com/hub.music.events/

HUB IG: https://www.instagram.com/hubmusicevents/?hl=it