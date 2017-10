Riparte il Tour Zacapa: viaggio alla scoperta del pregiato rum guatemalteco

Torna il Tour Zacapa, il viaggio alla scoperta del celebre rum guatemalteco, da molti esperti considerato il migliore al mondo, interpretato dalle eccellenze della ristorazione italiana. 10 chef per 10 cene esclusive dedicate a Zacapa che coinvolge alcuni tra i migliori ristoranti d’Italia impegnati nell’abbinamento di alcune referenze della gamma in un menù creato ad hoc per i loro clienti.



Dal 21 Settembre al 30 Novembre artisti del gusto come Bruno Barbieri, Daniele Usai e Luca Collami si cimenteranno nell’abbinamento di tre differenti referenze Zacapa (Zacapa 23; Zacapa 23 Edición Negra e Zacapa XO) con altrettanti piatti creati ad hoc per esaltare le note del pregiato rum dando vita ad un’esperienza unica e irripetibile.



Prendere parte al Tour Zacapa è semplice, basta prenotare la cena a cui si desidera partecipare contattando direttamente i ristoranti che ospiteranno le 10 serate esclusive.



Martedì 07 Novembre

Sancta Sanctorum - Chef Raffaele Dell'Aria

Via Gaetano Filangieri 16/c | 80121 Napoli (NA) Tel. 081 19578000

e-mail: info@sanctasanctorum.it

