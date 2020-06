Tour alle Terme di Baia: viaggio nel piacere al tempo degli dei

TERME DI BAIA, un paradiso abitato da diavoli, da dèi e imperatori. Un giardino incantato sul mare, scelto da Cesare, Augusto, Claudio. Scopriremo i segreti proibiti dell'amore di Adriano e le terrazze zampillanti di acque sulfuree, dove anche i piaceri più peccaminosi erano autorizzati. Vedremo i cosiddetti templi di Mercurio, Venere, Diana e il famoso albero di fico che cresce al contrario tra bellezza, storia, natura scopriremo le meraviglie della "Pusilla Roma" in un luogo da togliere il fiato.



Appuntamento: 21 giugno ore 10:15 all'ingresso delle Terme di Baia

via Sella di Baia 22, 80070 (Bacoli) .

Costo è di 15 euro comprensivo di visita guidata, biglietto di ingresso e radioline se necessarie



La prenotazione è OBBLIGATORIA inviando un sms o un whatsapp al 3739042367 o inviando una mail ad animadinapoli@hotmail.it

Le prenotazioni saranno chiuse SABATO 20 GIUGNO alle ore 12:00 per motivi organizzativi



Evento organizzato in collaborazione con Rita Tour

N.B La visita sarà effettuata con il rispetto delle norme di sicurezza previste, quindi con un numero ristretto di partecipanti e l'uso della mascherina e radioline sanificate se necessarie.

Pertanto si richiede la prenotazione con indicazione di nomi, cognomi e recapiti telefonici dei partecipanti.