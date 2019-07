Le Notti delle Streghe: tour della Magia nel cuore di Napoli

Da luglio a settembre, l'associaione De Rebus Neapolis propone il tour Le Notti delle Streghe

Stregoneria, incantesimi, pratiche magiche, celebrazioni e patti malefici, malocchio. De Rebus Neapolis ripropone un rito magico. Le Streghe esistono! In questo itinerario si potranno ascoltare le storie di streghe vissute dentro le mura della città, luoghi dove hanno vissuto “Maria la Rossa” e “Aradia”, luoghi di supplizi, Tribunali, Roghi e riti magici. Notti magiche da secoli che, dopo il solstizio d’estate sono le notti che contemplano il risveglio delle creature, dei prodigi, notti da vivere in una Napoli misteriosa, inconsueta, affascinante e con sorprese intense, inaspettate. Lasciatevi quindi travolgere dall’atmosfera magica ed inquietante di queste notti stregate… E come d’incanto, una volta entrati nel vortice… La magia vi rapirà. Concluderemo il nostro tour in un locale del centro antico ascoltando musica e brindando con il tradizionale liquore “Nocino”, preparato con le noci raccolte durante la notte di san Giovanni, che racchiude centinaia di migliaia di anni di storia e di magico e stregato mistero…Ma tranquilli!!..Saremo prudenti...per proteggervi daremo a tutti voi l’amuleto di San Giovanni, che terrà ogni maleficio lontano



DATE

LUGLIO:

Domenica 7

Venerdì 12

Domenica 21

Venerdì 26

AGOSTO:

Venerdì 2

Sabato 3

Domenica 4

SETTEMBRE:

Venerdì 6

Domenica 15

Venerdì 20

Domenica 29



ORE: 21:15

Luogo d’incontro:

Piazza Dante Napoli (adiacenze statua di Dante)

Itinerario:

I. Notti stregate e magiche

II. La strega di port’Alba

III. Janare, Demoni e Bella Mbriana

IV. La pozione dell’ immortalità

V. Malocchio e Fatture

VI. Lo scudo contro i malefìci

VII. Il convento delle eretiche

VIII. Il Saba e l’incontro con i demoni

IX. Aradia la strega che ruba l’anima

X. La piazza Magica e l’amuleto

XI. Musica incantesimi e Brindisi nella notte delle Streghe.



COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 12 (7 - 11anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario- comunicare alla prenotazione)

Comprende:

• Visita guidata

• Ingresso al locale

• 1 drink

• Gadget: sacchetto di San Giovanni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com



