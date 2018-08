Tour “Streghe e Demoni” nella Napoli medievale

Percorso notturno nell’epoca della stregoneria identificata con il medioevo nella cultura popolare napoletana, ma ben poco si sa riguardo le Streghe riguardo i Demoni ed i reali avvenimenti che caratterizzarono Napoli in quel periodo storico, sicuramente affascinante e colmo d’interessanti vicende.

Decisamente coinvolgente risulta, nel nostro percorso, approfondire la questione dei demoni nei rituali occulti medievali, i presunti contatti con le streghe e le successive dichiarazioni di quest’ultime nei tribunali popolari.

Questo viaggio notturno nel cento antico di Napoli ci aiuterà non solo a far luce su alcuni aspetti della stregoneria popolare del tempo, ma anche sulla concezione della demonologia in ambito medievale raggiungendo luoghi dove streghe del passato compivano i loro malefici.

“TOUR STREGHE”

Date:

Sab.01/Dom.02 Settembre

Orario inizio tour: 18:00 - fine 20:30



Sab.08/Dom.09 Settembre

Sab.15/Dom.16 Settembre

Sab.22/Dom.23 Settembre

Sab.29/Dom.30 Settembre



Orario inizio tour: 21:15 - fine 23:30



Durata tour : 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Duomo di Napoli

Al centro del piazzale antistante al Duomo

Costi Tour:

Intero € 10; Ridotto € 5 (6 - 11 anni); Gratis (1-5 anni)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare:3482407653

Whatsapp:3482407653

Sms: 3482407653



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

Gallery