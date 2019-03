Streghe a Napoli: viaggio nel mondo oscuro della stregoneria tra janare e demoni

Malefici, patti diabolici e strumenti di tortura. L'associazione De Rebus Neapolis propone una visita guidata nel cuore di Napoli più inquietante e sconvolgente.

Inizieremo il nostro tour nel centro antico di Napoli, in una passeggiata alla scoperta di una città misteriosa, o meglio, stregata. Quante vie, piazze palazzi o chiese sono stati teatro di fatti avvolti nella stregoneria e nel mistero? Attraverso un viaggio a ritroso nel tempo, proveremo a dare una voce mostrando luoghi e personaggi un po’ diversi dal solito come: La Strega di Vico Pensiero, Il demone dei Girolamini e la Strega di largo delle Sciuscelle. Dunque stregonerie e luoghi di supplizi. Una serata speciale da vivere in una Napoli misteriosa, inconsueta, affascinante e con sorprese da brivido, visitando il “MUSEO DELLE TORTURE”. Nel corso della nostra visita faremo un brindisi con una bevanda antica “Il Limoncello” fra i luoghi in cui leggenda e storia si fondono, dove l'immaginazione popolare si è intrecciata con persecuzioni realmente avvenute, dove gli aloni di mistero si mescolano alle presenze demoniache, in un percorso che affascina e spaventa.



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pizza, Cuoppo e bibita a piacere al costo di €18 presso un famoso ristorante di Piazza del Gesù Nuovo. Per chi volesse prenotare la “Sosta Improvvisata” può farlo prenotando un unico Ticket: tour+cena



Date tour:

Sabato 23 Marzo

Domenica 7 Aprile

Sabato 13 Aprile

Domenica 5 Maggio

Sabato 18 Maggio



Orario inizio tour: 17:45 - fine 20:30

Durata tour: 2.30 ore

Punto d'incontro: Duomo di Napoli

Costi Tour:

-Intero € 15

-Ridotto € 9 (6 - 17 anni)

-Ridotto studenti €10

-Ridotto over 65 €10

comprensivo di Ticket museo delle Torture, visita guidata, brindisi con aperitivo e visita alla fabbrica del limoncello.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito: dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms:3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

