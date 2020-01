Streghe a Napoli: museo delle torture, janare e patti diabolici

Chi avrebbe mai detto che Napoli, tra il XIV e XVII secolo sia stata un covo di eretici e di streghe? Un percorso guidato alla ricerca dei luoghi legati a storie di streghe e magia, vera o presunta: dalla strega Aradia a Maria la Rossa la strega dei malefici. Un tour guidato sulle streghe, affascinanti personaggi a metà tra storia e leggenda. Più storia che leggenda, tanto che

L’associazione De Rebus Neapolis ha dedicato un tour in loro memoria, per scoprire le strade che hanno visitato o anche soltanto sfiorato. Si potranno ascoltare le loro avventure, visitare i luoghi dove si svolgevano i processi dell’inquisizione, quelli dove avvenivano i roghi. Tutto ciò che racconteremo non è frutto di fantasia ma si basa su ricerche e documenti tutto

sviluppato interamente all’interno del Quadrilatero Greco, la parte più antica del centro napoletano. Il percorso si avvia dal Duomo per poi attraversare i Decumani fino ad arrivare al “MUSEO DELLE TORTURE” per poi proseguire ancora verso la basilica di San Domenico Maggiore, luogo simbolo perché sede del tribunale dell’Inquisizione al quale il popolo napoletano si ribellò. Qui venivano decise le torture e le morti sul rogo, qui Giordano Bruno il frate eretico più famoso al mondo iniziò il suo percorso per poi morire a Roma in nome della libertà di pensiero. Ci si sposteremo poi ad un antico laboratorio famoso per il limoncello, per un brindisi. Il viaggio si chiuderà a Port’Alba un luogo intriso di passato laddove ancora è visibile un gancio che ricorda l’atroce morte di Maria la Rossa decisa dagli spietati giudici dell’Inquisizione. Un avvincente viaggio per epoche che “stregherà” anche le menti più razionali.



Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli. Entreremo in due siti: Museo delle Torture, laboratorio del Limoncello con Brindisi e degustazioni.



Il tour dura 2.30 ore con due orari:

diurno ore 10:45

serale ore 17:30

punto d'incontro:

••Via Duomo 147, Duomo di Napoli, al centro del piazzale antistante la cattedrale di Napoli.



~ DATE:

-FEBBRAIO:

Dom. 9 ore 10:45

Sab.22 ore 17:30

-MARZO:

Sab. 21 ore 17:30

-APRILE:

Sab. 18 ore 10:45

Venerdì 24 ore 17:30

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10(7 - 11anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario)-Prezzo a persona per Gruppo da 15 a 20 partecipanti € 12

-Prezzo a persona per Gruppo da 20 a più partecipanti € 10

Prenotazione veloce e sicura ONLINE:

Il ticket Comprende:

Visita guidata con esperto di occulto.

Ticket museo delle Torture.

Brindisi + visita laboratorio del limoncello



*Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pranzo o cena presso un famoso ristorante.

•La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ quattro menú

⁃ * Pizza a scelta tra: Margherita, Marinara o Bianca.

Pizza*+ Bibita: €14

Pizza*+ Cuoppo + Bibita: €20

Pasta al Ragù + Bibita: €20

Pasta alla Genovese + Bibita: €20

( coperto incluso nel prezzo)

N.B. I prezzi si intendono escluso la visita guidata.



