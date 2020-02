Street art is woman: l'8 marzo uno speciale tour al centro storico di Napoli

Il centro storico di Napoli racchiude mille segreti e sempre si può riscoprire da prospettive diverse, per l'8 Marzo l'Associazione culturale Napoli tour in-canto propone un omaggio a tutte le donne con un nuovo tour alla scoperta delle donne che si cimentano in un tipo di arte contemporanea e sempre più diffusa e di cui Napoli sta pian piano diventando protagonista: la Street Art.

Un percorso che omaggia le donne contemporanee, artiste note ed emergenti che si stanno facendo strada in quest'arte urbana, da questa ricerca nasce: Street Art is woman.



Napoli è da sempre molto amata dagli street artist di tutto il mondo, tanto da vantare opere di artisti nazionali e internazionali del calibro di Francisco Bosoletti, Jorit e naturalmente Bansky..Ma conoscete il lavoro di Rosaria Bosso, artista napoletana in arte Roxy in the Box? la storia di Alice Pasquini?



Napoli ci da la possibilità di parlare di loro e di altre artiste che hanno scelto la nostra città come vetrina.

Infatti le strade della nostra città sono piene di graffiti, murales, volti di personaggi famosi, che rendono Napoli un vero e proprio museo a cielo aperto.



SIETE PRONTI A SCOPRIRE UN ALTRO VOLTO DI NAPOLI?



Si parte dalla Stazione di Montesanto, snodo essenziale della Pignasecca oltre che luogo urbano per eccellenza, per poi attraversare i luoghi principali del centro storico in cui le artiste che incroceremo hanno lasciato una loro traccia e infine giungeremo a largo Banchi Nuovi dove è previsto un aperitivo con vino dei Campi Flegrei e tapas.



OGNI TAPPA SARA' OMAGGIATA DA UNA CANZONE ALLA MANIERA DI NAPOLI TOUR IN-CANTO, DOVE I LUOGHI, LE STORIE SONO CONNESSE AD UNO SPETTACOLO MUSICALE.



INFORMAZIONI E COSTI:



Importante la puntualità.

Appuntamento fuori la Metropolitana di Montesanto



Durata 2 ore.



I costi comprendono una guida, una performance itinerante musicale e l'aperitivo:



18€ Adulti,15€ se in possesso della tessera associativa.

Coppie 20€.

Omaggio Donne 10€ comprensivo di Tessera Associativa.

Bambini e persone con disabilità GRATIS.



Per partecipare occorre prenotarsi indicando cognome, recapito e numero persone, contattando:



Mariangela:3204857038 o inviando un WhatsApp

o scrivendo una mail a:

napolitourincanto@gmail.com