Storie e Leggende Napoletane: tour tra miti e misteri partenopei

L'associazione De Rebus Neapolis propone il tour Storie e Leggende Napoletane

«Napoli non è solo città del sole, del mare, di sapori, bellezze e colori, ma è anche la culla di tanti miti e misteri: ecco quali sono le leggende partenopee più affascinanti di sempre!».



La straordinaria città di Napoli è infatti una terra che nei secoli è stata abitata da una gamma svariata di culture e popoli, ognuno dei quali contribuì a lasciare del proprio, rendendo oggi questa città una delle più belle d’Italia. Per quanto riguarda i miti e le leggende Napoletane però, il maggior contributo l’hanno sicuramente lasciato i greci, che hanno ambientato tantissimi dei loro miti proprio nella imponente Neapolis. Napoli infatti in passato era culla della conoscenza, terra di poeti, filosofi, luminari e alchimisti che dalla loro madrepatria portarono tutto il loro bagaglio culturale, rendendo questa città una delle più belle e straordinarie del nostro paese. Ecco alcune delle più affascinanti leggende Napoletane, che vi lasceranno davvero a bocca aperta.

Ovviamente non potevamo non partire inoltrandoci nel cuore di Napoli, i Decumani. In un passeggiata narrata tuffandoci nelle memorie storiche, fatte di leggende e superstizioni, attraverso i ritratti di protagonisti nobili e popolani, attraversando i vicoli del centro antico, dal Munaciello a Virgilio mago, alla sirena che ha dato il nome alla città e la cui leggenda ancora sprofonda nel mistero per finire con la figura più controversa del folklore napoletano, lo “Jettatore”; andremo nel luogo dove nasce questa leggenda, che ha ispirato il Principe Antonio De Curtis in arte “Totò”, portandola sui palcoscenici e rendendola ancora più famosa, caratterizzando nel corso degli anni la vita della città partenopea. Faremo una sosta per gustare “O’ Cafè”, la gustosa bevanda che da secoli unisce ed accompagna un sano e quotidiano segreto qui a Napoli è un rito! Ve lo sveleremo in una delle più antiche caffetterie napoletane. Le leggende sono l’anima e il cuore di questa città, tramandati di padre in figlio, più volte rifatti e ritoccati, nella convinzione, espressa dai napoletani. Nel nostro percorso abbiamo unito il legame sentimentale col passato e l'intelligenza storica, condizione che emana un'aura magica nel nostro viaggio nel Cuore di Napoli.



Itinerario:

I. Leggende Napoletane

II. I cannibali di largo mercatello

III. La Porta e O’ Pertuso

IV. La bella ‘Mbriana

V. L’antidoto di Andromaco

VI. Il Malocchio e la fattura

VII. Pulcinella storia occulta

VIII. O’ Munaciello

IX. Virgilio Mago

X. Colapesce metà uomo metà pesce

XI. La Sirena Dea protettrice

XII. Na Tazzulella ‘e Cafè

XIII. Il Grande Jettatore, il mito di Totò.



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Con due menú a scelta di euro 12 e euro 18, presso un famoso ristorante del centro antico.

La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ due menú:

Pizza + Bibita: €12

Pizza + Cuoppo + Bibita: €18

( coperto incluso nel prezzo)



INIZIO TOUR ORE: 18:45

Durata del tour: 2.30 ore

Luogo d’incontro:

Piazza Dante, Napoli

(Vicino la statua di Dante).

DATE :

SETTEMBRE:

Ven. 06

Ven. 13

Ven. 20

Ven. 27

OTTOBRE:

Ven. 04

Ven. 11

Ven. 18

Ven. 25



COSTI TOUR:

-Intero € 12

-Ridotto € 7 (7 - 12 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 8 (con libretto universitario e comunicarlo alla prenotazione)

Prenotazione ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/storie-e-leggende-napoletane

Il ticket comprende:

* Visita guidata con guida esperta di esoterismo.

* Sosta caffè.

Lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/storie-e-leggende-napoletane

Gallery