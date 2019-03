De Rebus Neapolis propone il Tour "Storie e Leggende Napoletane" tra spiritelli, maghi e jettatori

Una passeggiata narrata tuffandoci nelle memorie storiche, fatte di leggende e superstizioni dalla Napoli medievale in poi, attraverso i ritratti di protagonisti nobili e popolani, dal Munaciello a Virgilio mago, che hanno caratterizzato nel corso dei secoli la vita della città partenopea. Tali leggende sono l’anima e il cuore di questa città, tramandati di padre in figlio, più volte rifatti e ritoccati, nella convinzione, espressa dai napoletani. Nel nostro percorso abbiamo unito il legame sentimentale col passato e l'intelligenza storica, condizione che emana un'aura magica nel nostro viaggio nel centro antico. Se avete degli impegni annullateli. Questo percorso rapisce,seduce e avvince.



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pizza e bibita a piacere al costo di €9 presso un famoso ristorante di Piazza del Gesù Nuovo. Per chi volesse prenotare la “Sosta Improvvisata” può farlo prenotando un unico Ticket: tour+pranzo o cena.



Date marzo tour:

Venerdì 22

Venerdì 29

Date Aprile tour:

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 26



Itinerario:

I. Leggende Napoletane

II. I cannibali di largo mercatello

III. La bella ‘Mbriana

IV. I teschi del malocchio

V. La vera storia di Pulcinella

VI. O’ Munaciello

VII. Virgilio Mago

VIII. Colapesce e la Sirena

IV. Na Tazzulella ‘e Cafè

X. Il Grande Jettatore





Inizio tour ore 11:00

Durata tour: 2,30 ore

Punto d'incontro:

Piazza Dante (adiacenze statua Dante)

Costi Tour:

Intero € 6

Ridotto bambini € 2 (12-17)

comprensivo di :

-visita guidata

-sosta caffè



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465



Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms:3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

Gallery