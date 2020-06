"Sanità Totò": speciale tour sulle orme del Principe della Risata

Il Quartiere Sanità come non lo avete mai visto ma soprattutto mai sentito. L'associazione Napoli Tour In-canto propone un inedito tour in cui a "condurre" i visitatori sarà il Principe di Napoli e soprattutto il più illustre abitante di questo quartiere: Antonio De Curtis, sarà lui fil rouge, ma in una veste inedita.

Tutti conosciamo Totò, i suoi personaggi, i suoi film, e le sue canzoni le conoscete? Ogni luogo che visiteremo sarà accompagnato da una canzone così da scoprire Totò autore.

Il palcoscenico sarà il suo quartiere, uno dei rioni partenopei più ricchi di storia ed arte, utilizzato nel corso degli anni come sede per la costruzione di necropoli, ipogei e catacombe.

Dal punto di partenza, porta San Gennaro, ai avvierà un viaggio nel pittoresco e tradizionale quartiere, ove si avrà modo di ammirare un patrimonio architettonico a molti sconosciuti.

APPUNTAMENTO

DOMENICA 28 GIUGNO

Davanti alla Porta San Gennaro alle ore 17.30

L'Evento è organizzato seguendo le linee guida ministeriali, all'aperto e rispettando le dovute distanze e per questo è limitato ad un numero ristretto di persone, perciò è NECESSARIO prenotare.

Durata

2 ore circa

CONTRIBUTO

Adulti 18€ comprensivo di tessera associativa, guida abilitata della Regione Campania e concerto itinerante e site specific e sorpresa finale.

Bambini e persone con disabiltà GRATIS

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

napolitourincanto@gmail.com

3204857038

In fase di prenotazione specificare cognome, numero di persone e un recapito telefonico attivo.