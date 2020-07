La Sanità che non ti aspetti: itinerario dal vicolo della cultura a San Severo fuori le mura

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in una piacevole mattinata alla scoperta dei luoghi meno noti del Rione Sanità, vicoli come via dei Cristallini e via Santa Maria Antesaecula.

Percorreremo via Montesilvano, rinominata a fine dicembre 2019 vicolo della cultura: qui tra murales colorati dei personaggi come Totò, Pino Daniele, Sophia Loren e Peppino De Filippo, proprio in prossimità di alcuni dei beni confiscati negli anni alla camorra, è stata allestita una biblioteca fatta da piccole edicole culturali, contenenti di libri distribuiti in forma gratuita. La visita proseguirà presso la chiesa di San Severo fuori le mura, piccolo gioiello da poco restaurato, dedicata al santo tra i primi vescovi della città, e presso le strade ricche di storia che ricordano la presenza del collegio dei Cinesi a Napoli, nucleo dal quale nascerà l'Orientale!



PROGRAMMA

10:30 Raduno partecipanti a Porta San Gennaro (piazza Cavour)

12:30 conclusione attività



CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 (comprensivo di radioguide)



N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. E’ obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di

distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.



INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 - cultura@sirecoop.it