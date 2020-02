Zattera in Love, romantico tour di San Valentino alla Galleria Borbonica

Venerdì 14 febbraio alle ore 20.30 e alle ore 22.30, il fascino della Galleria Borbonica nella sera di San Valentino con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera a lume di candela.

Una romantica serata nel sottosuolo di Napoli. Una piccola cisterna delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“.

Faranno da incredibile cornice all'emozionante tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti.

Durante il percorso agli ospiti sarà servito un aperitivo a tema dedicato alla Festa degli Innamorati.

Dettagli dell’evento

Quando: venerdì 14 febbraio 2020

Dove: Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Due turni: 1° turno ore 20.30 | 2° turno ore 22.30

Disponibilità max per turno: 40 Posti

Durata: 2 ore

Costo: 20 euro

L’appuntamento è presso la biglietteria, 15 minuti prima dell’orario del turno prescelto.

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria, a causa dei pochi posti disponibili per ogni turno e va effettuata via telefono.

N.B: A causa della conformazione del luogo, è sconsigliata la partecipazione a chi ha problemi motori e a chi soffre di claustrofobia.

Informazioni e Prenotazioni

WhatsApp

349.64.79.141

(dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 13.30)

334.11.19.819

(dal LUN al VEN dalle 13.30 alle 21.30, SAB e DOM)

Telefono

081.180.98.260

(dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 13.30)

334.11.19.819

(dal LUN al VEN dalle 13.30 alle 21.30, SAB e DOM)

Email prenotazioni@viverenapoli.com

Informazioni aggiuntive

Garage a pagamento: Garage Morelli – Via Morelli

Parcheggio in strada: Piazza Vittoria