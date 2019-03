Itinerario alla scoperta del miracolo di San Gennaro, la Cabala e le anime del Purgatorio

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta di uno dei più controversi e misteriosi aspetti della religiosità napoletana: dalla miracolosa liquefazione del sangue di San Gennaro nel Duomo di Napoli alla chiesa Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco.

Il percorso partirà dalla Cattedrale di Napoli dedicata all’Assunta, la cui costruzione è documentata fin dal 1294, è un monumento d i grande complessità. Al suo interno, lungo la navata settentrionale, si apre una cappella laterale dalle inusuali dimensioni: si tratta di quel che resta dell’antica Cattedrale del Salvatore, nota anche come Santa Stefania e dedicata a Santa Restituita. Ammireremo questo luogo sacro con la convinzione che la storia dell’architettura napoletana medievale non sia soltanto una storia di pietre, ma anche una storia di miracoli, di avvenimenti raccapriccianti e di tradizioni. E ancora, la cappella del Tesoro di San Gennaro, silenziosa custode delle sacre ampolle e di segreti inconfessati ed inconfessabili. In questo tour attraverseremo tutte le fonti storiche e i misteri della Napoli medievale imbattendoci inevitabilmente nel male in persona. Visiteremo poi la chiesa delle anime pezzentelle e ci addentreremo nell'ipogeo dove conosceremo Lucia, la sposa dal triste destino ed il significato esoterico del teschio alato; ci avvicineremo al culto dei morti tanto presente e vivo in ogni angolo di Napoli. Capiremo cosa unisce, in questa città, in un legame indissolubile da secoli, il mondo dei vivi con l'Oltretomba. Un legame vivo ed inafferrabile laddove il confine tra vivi e morti diventa così sottile da permettere agli uni fi dialogare con gli altri.



Itinerario:

I. San Gennaro e la Cattedrale di Napoli.

II. Chiesa S. Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco.



DATE TOUR:

Sabato 30 Marzo

Sabato 27 Aprile

Domenica 26 Maggio



INIZIO TOUR ORE 10:30

IL TOUR È AL COPERTO PERTANTO AVVERRÀ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

Durata tour: 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Cattedrale di Napoli

via Duomo 147, al centro del piazzale antistante la cattedrale.

Costi Tour:

Intero € 16

Ridotto € 11 (6 - 12 anni)

Ridotto studenti €12

comprensivo di :

-visita guidata

-ticket ipogeo Anime del Purgatorio ad Arco



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

