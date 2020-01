Tour Salita Due Porte all'Arenella e Materdei

Appuntamento a Piazza Muzji, raggiungiamo insieme l‘ingresso del Borgo Due Porte all‘Arenella, in via Domenico Fontana, visitiamo via Molo alle Due Porte, dove si trova la chiesa dei templari, dedicata a Santa Maria Coeli e a San Gennaro. Inizia poi la nostra discesa verso Materdei. Visitiamo la parte esterna e l'ingresso della metropolitana (stazione dell‘arte, progettata dall‘Atelier Mendini), senza oltrepassare i tornelli, e i vicoli caratteristici della zona. Proseguiamo verso Salita San Raffaele, dove Francisco Bosoletti, famoso street artist, ha lasciato il segno con i suoi murales.



Appuntamento: domenica 12 gennaio alle ore 10:30 in Piazza Muzii, accanto a lato della pasticceria Vincenzo Bellavia

Si consigliano scarpe comode.

La visita guidata è a cura di Erika Chiappinelli, guida turistica autorizzata della Regione Campania.

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 gennaio alle ore 23, tramite whatsapp o sms al numero 3492949722, o tramite mail: erika83e@gmail.com

Il tour si terrà con un minimo di 10 partecipanti.



Durata della visita: 2 ore circa

Link dell'evento: https://www.facebook.com/events/819955331842359/?active_tab=about