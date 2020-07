Tour "Sacro & Profano - I due volti di Napoli"

Racconteremo l'anima partenopea, il rapporto viscerale tra fede e superstizione.

Napoli, città contraddittoria per natura, in grado di ammaliare chiunque, proprio come una sirena. Quest' anima dualistica la si respira nel suo ventre: il Centro Storico.



Una città che da sempre si affida ai santi, più di 50 Patroni, ma prima di loro è stato il tempo della Magia con Virgilio.

Napoli che ha sacralizzato riti pagani come il culto delle anime pezzantelle, che esprime la fede attraverso le edicole votive sparse nei vicoli, il culto dei Dioscuri, il simbolismo delle statuette presepiali.

Il mito che diventa rito e che permette di allacciare passato e presente, vita e morte, luce e ombra.



Partiremo da Piazza san Domenico, una targa misteriosa e dei versi ermetici daranno il via al tour. Attraversando i vicoli del centro storico

scopriremo l' arte contemporanea delle splendide opere di vari street artists ispirati dall'arte antica.

Continueremo su via Nilo col tempio di Iside e i riti Alessandrini, vi narreremo della testa di cavallo di Virgilio, il cavallo avvolto dalla leggenda!

Esiste il Purgatorio? A Napoli, nessuno ne dubita. Il Purgatorio non è un luogo, bensì una condizione. Ma a Napoli, subito diventa uno spazio fisico attraverso le edicole votive.

Bisogna cercarle con attenzione camminando tra i vicoli, e scorgerle scavate dentro pareti di tufo o microscopici altarini.

Vi racconteremo com è nato il lotto, la "scienza" della divinazione.

Proseguiremo verso il culto di Demetra, della Patrona San Patrizia e racconteremo del simbolismo delle statuette presepiali di San Gregorio Armeno.

Continueremo lì dove la Napoli sacra fu fondata, Piazza San Gaetano.

Sosteremo alla piccola fabbrica di "Limonè" dove guarderemo un ottimo limoncello e avremo la possibilità rara di vedere i resti di un tempio dei Dioscuri che si nasconde nel loro retrobottega.

Giungeremo dove il Patrono dalla faccia gialla riposa. San Gennaro, il Santo a cui è dedicato il tesoro più ricco del mondo.

Giungeremo agli scavi archeologici di Carminiello ai Mannesi per concludere ai piedi della sirena Partenope con la fontana Spina Corona.



appuntamento: Sabato 11 luglio ore 17:30

a Piazza San Domenico



Durata 3 ore circa

lingua italiana - audioguida

10€ contributo evento



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

www.partenopexperience.com

partenopexperience@gmail.com

chiama o Whatsapp +39 366 319 1005



CONTRIBUTO

Preferibile pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

Contributo a persona: 10 euro comprensivo di visita a cura di guida abilitata, audioguida (auricolari monouso)

Bambini fino a 6 anni gratis

Da 7 a 18 anni 6€ euro

POSTI LIMITATI - GRUPPO PICCOLO



N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.