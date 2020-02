Tour del Rione Sanità tra sacro e profano

Appuntamento all'uscita della metro di Materdei. La prima tappa del tour sarà il Cimitero delle Fontanelle, il luogo del rito delle "anime pezzentelle". Da lì ci sposteremo verso la Chiesa di Santa Maria della Sanità, chiamata anche "chiesa di San Becienzo" o "del Monacone", in onore di san Vincenzo Ferrer, che nel 1836 salvò i napoletani dalla peste. Vedremo, lungo il percorso, i murales di Bosoletti, Tono Cruz, Mono Gonzalez, Žilda, Nafir, Facte e tanti altri, nonché le opere di arte contemporanea di Riccardo Dalisi e di Paolo La Motta. Lungo la discesa verso via Foria troviamo numerosi palazzi nobiliari, i più noti sono Palazzo Sanfelice e Palazzo dello Spagnuolo. Il tour termina in via Foria presso la Porta di San Gennaro.



Appuntamento: sabato 28 marzo alle ore 10, presso la stazione della metropolitana linea 1 Materdei



POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria entro le ore 23 di giovedì 26 marzo.

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente il numero 3492949722 (anche sms o whatsapp)

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti prenotati.

Durata della visita: 3 ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro



L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Link dell'evento: https://www.facebook.com/events/189588738972733/