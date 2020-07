Pompei al tramonto: un viaggio nella storia

Questo è il periodo giusto per visitare gli scavi di Pompei senza le migliaia di turisti da tutto il mondo che ogni giorno affollavano il terzo sito più visitato d'Italia. Al tramonto, in più, arriva il fresco e l'atmosfera è semplicemente magica.



Seppellita dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., Pompei è rimasta ferma nel tempo e ci permette di passeggiare per le sue strade come gli antichi romani di 2000 anni fa e di scoprire tutti i dettagli della loro vita quotidiana: un caso unico al mondo, il tesoro più prezioso della Regione Campania, un gioiello che non si può non conoscere.



Appuntamento a Piazza Esedra alle ore 16:45

Costo del tour: 15€ adulti, 8€ bambini fino a 12 anni

+

Biglietto d'ingresso:

Adulti: €10,00

dai 18 ai 25 anni: € 2

fino a 18 anni: gratis



Prenotazione obbligatoria al

3483488440

Info e consigli utili:

Scarpe comode

Mascherina solo nei luoghi chiusi



Come arrivare:

Circumvesuviana Napoli- Sorrento, fermata Pompei Villa dei Misteri

Autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita Pompei Ovest